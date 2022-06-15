В ЯНАО выставили на продажу квартиру за 30 млн рублей

В комплексе эконом класса продается квартира Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Новом Уренгое в одном из корпусов жилого комплекса «Твой» хозяин квартиры выставил на продажу недвижимость, стоимость которой он оценил в 30 млн рублей. На данный момент она является самой дорогой в округе. Объявление о продаже размещено на Avito.

«Вся мебель и техника, которая представлена на фото, остается новому хозяину. Ремонт выполнен по дизайн-проекту в современном стиле. Использовались качественные строительные материалы. В санузлах, прихожей и в кухне-гостиной на полу керамогранит с теплым полом, в комнатах — ламинат. Стены все под покраску. Потолки многоуровневые с различным многофункциональным освещением», — говорится в описании объявления. Продовец квартиры рассматривает торг.

В объявлении сказано, что ранее в квартире никто не проживал. Общая площадь объекта составляет 100,2 квадратных метра из них 35 квадратных метра занимает кухня-гостиная, на остальной площади расположены три спальни и гардеробная. Также в квартире имеется два санузла.

Продажей квартиры занимается агентство недвижимости ALTERA. ЖК позиционирует себя, как жилье эконом класса.

Ранее в URA.RU сообщало, что стоимость самой дорогой квартиры в ЯНАО составляла 25 млн рублей. Объявление о продаже двухуровневой квартиры было размещено на интернет-сервисе «Циан».