Сенатору нарезали задач, а телеведущую Барановскую увезли в больницу Салехарда: события дня на Ямале

Юлию Барановскую срочно прооперировали Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с новым сенатором от региона Алексеем Ситниковым. А в Салехарде скорая увезла в окружную клинику телеведущую Юлию Барановскую. Между тем, в Надыме зреет недовольство водителей дефицитом бензина: местные власти рассказали, где топливо отпускают не более 10 — 20 литров на руки. Об этих и других событиях на Ямале 17 октября — в подборке URA.RU.

Глава Ямала провел встречу с новым сенатором Алексеем Ситниковым

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с новым сенатором от региона Алексеем Ситниковым. Он обозначил приоритетные задачи, требующие поддержки федеральных органов власти: совершенствование условий предоставления Арктической ипотеки и финансирование масштабных инфраструктурных проектов на Ямале.

Юлия Барановская попала в клинику Салехарда

Телеведущая Юлия Барановская была экстренно госпитализирована в Салехарде после ухудшения самочувствия на съемках, сообщает telegram-канал SHOT. По информации telegram-канала, состояние Барановской потребовало неотложного хирургического вмешательства. Директор звезды телешоу «Мужское/Женское» Петро Шекшеев подтвердил URA.RU факт ее госпитализации.

Что происходит с бензином на АЗС Надыма

Власти Надыма (ЯНАО) опровергли слухи о дефиците автомобильного топлива в городе. Как сообщили в пресс-службе администрации Надымского района, бензин на автозаправочных станциях города в наличии. Но отпускают его на некоторых заправках по 10 — 20 литров на руки.

Ямальских чиновников будут лечить в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга

Более двух тысяч чиновников в ЯНАО смогут воспользоваться услугами добровольного медстрахования (ДМС) в 2026 году. На эти цели из окружного бюджета выделяется 34,7 млн рублей. Клиентам будут доступны клиники округа и нескольких городов в других регионах, в том числе Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга, а также санатории и курорты Краснодарского края и Крыма.

Работников культуры в ЯНАО вынуждают уйти

Власти ЯНАО анонсировали структурные изменения в сфере культуры региона. В ближайшее время пройдут штатные преобразования, которые затронут организацию работы учреждений.

Вакантный мандат депутата окружного парламента получил чиновник от спорта

Замглавы депспорта ЯНАО Алексею Щелконогову передан вакантный мандат депутата законодательного собрания. Такое решение принял избирком Ямала в ходе своего 133 заседания.

Директор кадровой службы в ЯНАО содержала родственников за счет «дочки» французской компании