Слухи ЯНАО: Бизнесмен устранил конкурента

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пока губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов решает на энергетическом форуме важные вопросы и готовится к прямой линии, в правительстве не прекращаются страсти по бюджету. В то же время чиновники Приуральского района волнуются за свои места, а их коллеги из Ноябрьска обсуждают бизнес-проекты. В новом выпуске «Слухов» вы также узнаете: кто причастен к кровавому убийству и почему бесплатные пуховики не пользуются популярностью.

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Дмитрий Артюхов готовится к «прямой линии» Фото: Илья Шмелев © URA.RU

Артюхов сохраняет интригу...

В курилках правительства ходят слухи, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов уже определился с датой ежегодной «прямой линии», но пока ее не называет. Вернее, интригу держит его пресс-служба. «Пока пиарщики губернатора молчат. То ли еще не все подготовлено, то ли бояться изменений в плотном графике главы региона. „Скоро все узнаете“, — бросают они на бегу. Подождем, до эфира еще больше месяца», — обсуждают чиновники в курилках окружного правительства.

…и разряжает обстановку

Слухачи поговаривают, что выступление губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на полях Российской энергетической недели сделало обсуждение трудноизвлекаемых запасов нефти и газа более живым и динамичным. Он иллюстрировал свои ответы поговорками, что придавало дискуссии ощущение диалога с сидящими в зале. «Артюхов отлично выступил на неделе ТЭК. Он говорил очень открыто и разбавлял атмосферу шутками по теме. Именно это расслабило и позволило говорить более непринужденно другим участникам обсуждения. Наверное, так и надо говорить на серьезные темы», — рассказывают слухмейкеры.

Губернаторы Ямала встретятся в Москве

В политкругах поговаривают, будто в честь 95-летия Ямала действующий губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и два прежних — Дмитрий Кобылкин и Юрий Неелов — соберутся в Москве. При этом, приедут они туда не в день праздника, а накануне. Слухачи предполагают, что главы Ямала хотят дать большое совместное интервью в столице. «Все вместе втроем соберутся в канун юбилея округа. Это необычное решение, но затевается оно, кажется, под большое интервью», — болтают слухачи в политкругах.

Власти спорят о бюджете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство ищет средства в бюджет ...

В политтусовке обсуждают, что якобы в следующем году планируется приостановить действие части социальных программ, создающих серьезную нагрузку на бюджет. Точный перечень и сроки заморозки неизвестны, однако слухачи настойчиво уточняют, что поддержка коренных малочисленных народов Севера (КМНС) точно останется неприкосновенной.

«Бюджет еще не сформирован окончательно и ведутся горячие споры. Сплетники болтают, что власти занимаются перераспределением статей расходов и опасаются, что под сокращение могут попасть программы поддержки молодых специалистов и другие. Но правительство уверяет, что основные социальные программы останутся неизменными и получат дальнейшее развитие», — поговаривают в политкругах.

… и отправляет мэров в командировки

В кулуарах окружного правительства циркулирует слух, что все мэры муниципалитетов ЯНАО по очереди должны отправляться в рабочие командировки на подшефные территории в Донбассе. Недавно оттуда вернулся глава Пуровского района Кирилл Трапезников. Теперь, по информации слухачей, в неофициальном «графике» значится кто-то из глав крупных городов — возможно, мэр Ноябрьска Алексей Романов или Нового Уренгоя Антон Колодин. Сплетники отмечают, что к командировкам мэры относятся с пониманием, главное, чтобы и текущие дела не страдали.

Власти успокаивают чиновников...

Сотрудники мэрии Приуральского района обеспокоены, что после окончательного объединения с Лабытнанги их ожидает реструктуризация. Пока их опасения ни на чем не основаны, но люди переживают заранее. «В районе будет новый глава, а слияние администраций произойдет сравнительно мягко. Особых потрясений ждать точно не стоит, практически все служащие сохранят рабочие места. Возможно, поменяются названия должностей», — уверяют инсайдеры из будущего райцентра.

Сайт информагентства «Приуралье» не обновлялся месяц Фото: Илья Московец © URA.RU

… а журналисты забросили сайт

Поговаривают, что после того как Иван Сакал пересел со стула мэра Приуральского района в кресло депутата Заксобрания ЯНАО, сайт информационного агентства «Приуралье» перестал обновляться. Последняя публикация датирована 21 сентября. «Основную деятельность журналисты ведут в социальных сетях, где читаемость и посещаемость больше. Скорее всего Сакал требовал от них, чтобы новости появлялись, а с его уходом контролировать стало некому и люди перестали его обновлять», — считают слухачи.

Чиновники переходят на удаленку,...

В администрации Ноябрьска шепчутся о готовящемся пилотном проекте по переводу части муниципальных служащих на удаленную работу. Якобы — для повышения эффективности и цифровизации. Однако слухмейкеры уверяют, что реальная цель — сокращение затрат на содержание помещений. «Это лишь первый шаг к возможному „размыванию“ аппарата и переносу отдельных отделов в другие здания. Да и на „удаленке“ не так заметно, сколько реально работает сотрудников — аппарат можно сократить, или, наоборот, принять новых служащих», — обсуждают муниципальные служащие.

… а детсады передают на аутсорс

В мэрии Ноябрьска, активно лоббируется идея передачи на аутсорсинг услуг по содержанию школ, детсадов и больниц. Якобы это касается клининга. «Еще ничего не решено, а злые языки уже связывают это с интересами отдельных чиновников. Да еще предрекают, что клининг будет работать не так, как нянечки, которые знают помещение и самих малышей», — поговаривают слухмейкеры.

Сирот вынуждают отказываться от участков

В Ноябрьске обсуждают частный, но показательный случай, связанный с выделением земельных участков детям-сиротам. Якобы одному из сирот был предоставлен участок в зоне, непригодной для строительства — с высокими грунтовыми водами и отсутствием коммуникаций. «Это не системная проблема, однако подобные случаи вызывают вопросы к распределению земель. Такие „неудобные“ участки могут преднамеренно предлагаться сиротам, чтобы стимулировать их к отказу в пользу сомнительных скупщиков», — ни в коем случае не обвиняя никого конкретного болтают злые языки.

Международный музыкальный конкурс пройдет в Салехарде Фото: Илья Московец © URA.RU

«Симфония Ямала» пройдет в Салехарде

Поговаривают, что вопреки прежним заявлениям, международный конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала» и в этом году пройдет в Салехарде, а не в Новом Уренгое. Это связывают со спецификой мероприятия и непроверенностью площадки арт-центра «Газ». «В Салехарде инфраструктура уже готова и обкатана, что важно для такого специфического мероприятия. Специалисты Росконцерта были в прошлый раз и высоко ее оценили, а вот в „Газ“ еще не прошел обкатку», — болтают слухмейкеры.

Бизнес-разборка в стиле 90-х потрясла жителей

Инсайдеры говорят, что по делу об убийстве уроженца Дагестана задержан местный бизнесмен. Якобы, причиной разногласий явились бизнес-вопросы, которые он решил радикальным способом — прямым устранением конкурента. «Убийство в духе 90-х годов взбудоражило поселок. Большинство односельчан знали и жертву и предполагаемого убийцу. Многие не могут поверить в происходящее», — рассказывают инсайдеры.

Жители Салехарда не торопятся за бесплатными пуховиками

Слухачи из окружной столицы сообщают, что местный предприниматель начал бесплатно раздавать зимние пуховики. Якобы, нереализованный товар попросту некуда девать. По словам слухачей, пока что у торговой точки очередь из желающих получить теплую одежду не выстраивается. «Говорят, что ему проще раздать неликвид бесплатно, чем везти на склад или утилизировать. Несмотря на то, что сезон только начинается, спроса нет», — делится мнением один из горожан.

Ямальцы не могут улететь на юг

В газовой столице распускают слухи, что субсидированные авиабилеты на южные курорты из Нового Уренгоя были раскуплены буквально за пару дней после старта продаж. По словам желающих провести новогодние праздники в теплом климате, билеты исчезли с сайта местной авиакомпании практически мгновенно. «Мы заходили на сайт сразу после объявления о начале продаж, но билетов уже не было. Такое ощущение, что их либо вообще не было, либо раскупили за считанные минуты», — болтают разгневанные новоуренгойцы.

В Надыме исчезает бензин Фото: Илья Московец © URA.RU

Автовладельцам мерещится сговор

Источники сообщают, что в Надыме все чаще к АЗС выстраиваются огромные очереди. При этом, стоимость самого топлива продолжает расти. Водители считают, что дефицит создается искусственно и связан в первую очередь с якобы существующими негласными договоренностями между владельцами заправок. «Люди говорят, что все это делается специально — чтобы создать ажиотаж и потом еще больше поднять цены. Заправки как будто сговорились», — жалуются местные водители.

... и продают бензин лишь своим

По сообщениям автомобилистов, на некоторых заправках известной сети, появились таблички «не работает» — на колонках с 95-м бензином, а 92-й отпускают только корпоративным клиентам. «Передо мной мужчина вставил пистолет, пошел на кассу, но быстро вернулся. Я спросил, что случилось, он ответил: „Топливо выдают только организациям“», — все чаще слышны подобные разговоры среди ямальских автолюбителей.