Психологи из ЯНАО помогают участникам СВО и их семьям песочной терапией. Фото
В центр обратилось уже более 40 граждан
Фото: Александр Ельчищев © URA.RU
В Салехарде (Ямал) за последние полгода повысилось число обращений от участников СВО и их семей за психологической помощью в центр «Доверие». Там в лечении применяют действенный метод — песочную терапию. Об этом написали в telegram-канал «Доверие ЯНАО».
«В течение полугода в центр „Доверие“ обратились более 40 граждан — участников СВО и членов их семей. Психологическая помощь в формате песочной терапии оказалась эффективной и незаменимой частью работы с этой категорией благополучателей», — пишут в посте.
Как уточняет психолог центра Виталий Соболевич, что с первой же встречи можно заметить результат. После лечения клиенты находят в себе новые силы для того, чтобы справиться с ситуацией и принять реальную действительность.
Психологическая помощь в формате песочной терапии
Фото: telegram-канал «ДОВЕРИЕ ЯНАО»
