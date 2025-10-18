В центр обратилось уже более 40 граждан Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Салехарде (Ямал) за последние полгода повысилось число обращений от участников СВО и их семей за психологической помощью в центр «Доверие». Там в лечении применяют действенный метод — песочную терапию. Об этом написали в telegram-канал «Доверие ЯНАО».

«В течение полугода в центр „Доверие“ обратились более 40 граждан — участников СВО и членов их семей. Психологическая помощь в формате песочной терапии оказалась эффективной и незаменимой частью работы с этой категорией благополучателей», — пишут в посте.

Как уточняет психолог центра Виталий Соболевич, что с первой же встречи можно заметить результат. После лечения клиенты находят в себе новые силы для того, чтобы справиться с ситуацией и принять реальную действительность.

Продолжение после рекламы

Психологическая помощь в формате песочной терапии Фото: telegram-канал «ДОВЕРИЕ ЯНАО»