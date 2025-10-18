Логотип РИА URA.RU
Общество

Здоровье

Психологи из ЯНАО помогают участникам СВО и их семьям песочной терапией. Фото

18 октября 2025 в 07:27
В центр обратилось уже более 40 граждан

Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Салехарде (Ямал) за последние полгода повысилось число обращений от участников СВО и их семей за психологической помощью в центр «Доверие». Там в лечении применяют действенный метод — песочную терапию. Об этом написали в telegram-канал «Доверие ЯНАО».

«В течение полугода в центр „Доверие“ обратились более 40 граждан — участников СВО и членов их семей. Психологическая помощь в формате песочной терапии оказалась эффективной и незаменимой частью работы с этой категорией благополучателей», — пишут в посте.

Как уточняет психолог центра Виталий Соболевич, что с первой же встречи можно заметить результат. После лечения клиенты находят в себе новые силы для того, чтобы справиться с ситуацией и принять реальную действительность.

Психологическая помощь в формате песочной терапии

Фото: telegram-канал «ДОВЕРИЕ ЯНАО»

Ранее URA.RU писало, что в Новоуренгойской центральной городской больнице (НЦГБ) впервые провели малоинвазивную реканализацию бедренной артерии с последующим стентированием. Операция прошла у 55-летнего мужчины с диагнозом артериальный атеросклероз нижних конечностей.

