Пермячка нашла зарождающийся улей в роликовых коньках. Фото

01 июля 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Женщина была шокирована находкой Фото: Илья Московец © URA.RU Читательница URA.RU в необычном месте обнаружила зарождающийся пчелиный улей. Своей историей Мария поделилась с редакцией. Летним вечером Мария решила разобрать детскую одежду и обувь, которая проветривалась на балконе. В одном из вкладышей от роликовых коньков она обнаружила небольшой улей. «У меня теперь новая фобия. Боюсь, что буду надевать обувь, а там пчелы уже построили себе дом», — поделилась пермячка. Мария удивляется, как пчелы забрались так высоко. Ее квартира расположена на пятом этаже, но, судя по всему, вкладыш от роликов был настолько привлекателен для пчел, что это не стало им помехой. Неожиданная находка Марии из Перми Читательница URA.RU прислала в редакцию В качестве нового дома, пчелы выбрали вкладыш от роликовых коньков Читательница URA.RU прислала в редакцию Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Читательница URA.RU в необычном месте обнаружила зарождающийся пчелиный улей. Своей историей Мария поделилась с редакцией. Летним вечером Мария решила разобрать детскую одежду и обувь, которая проветривалась на балконе. В одном из вкладышей от роликовых коньков она обнаружила небольшой улей. «У меня теперь новая фобия. Боюсь, что буду надевать обувь, а там пчелы уже построили себе дом», — поделилась пермячка. Мария удивляется, как пчелы забрались так высоко. Ее квартира расположена на пятом этаже, но, судя по всему, вкладыш от роликов был настолько привлекателен для пчел, что это не стало им помехой.