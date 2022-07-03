На Курилах началось извержение вулкана

Вулкан Эбеко начал извержение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В шести километрах от Северо-Курильска на острове Парамушир начал извержение вулкан Эбеко. Он выбросил пепел на высоту двух километров.

«Днем 3 июля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от Сахалинской группы реагирования на вулканические извержения поступила информация, что на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту 2 км. Шлейф распространился в южном направлении», — передает «Интерфакс» сообщение регионального ГУ МЧС.

Спасатели считают, что угрозы для ближайших поселений нет. В МЧС порекомендовали воздержаться от полетов в районе вулкана.

Последний раз Эбеко просыпался в ноябре 2021 года, пишет RT. Тогда вулкан выбросил столб пепла на высоту в 4,5 километра.