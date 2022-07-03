На Курилах началось извержение вулкана

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Цех проката широкой балки Нижнетагильского металлургического комбината. Нижний Тагил, жар, металлургия, раскаленный металл, огонь, солнце, шлак, лава, вулкан, солнечные пятна, пятна на солнце
Вулкан Эбеко начал извержение Фото:

В шести километрах от Северо-Курильска на острове Парамушир начал извержение вулкан Эбеко. Он выбросил пепел на высоту двух километров.

«Днем 3 июля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от Сахалинской группы реагирования на вулканические извержения поступила информация, что на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту 2 км. Шлейф распространился в южном направлении», — передает «Интерфакс» сообщение регионального ГУ МЧС.

Спасатели считают, что угрозы для ближайших поселений нет. В МЧС порекомендовали воздержаться от полетов в районе вулкана.

Последний раз Эбеко просыпался в ноябре 2021 года, пишет RT. Тогда вулкан выбросил столб пепла на высоту в 4,5 километра.

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В шести километрах от Северо-Курильска на острове Парамушир начал извержение вулкан Эбеко. Он выбросил пепел на высоту двух километров. «Днем 3 июля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от Сахалинской группы реагирования на вулканические извержения поступила информация, что на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту 2 км. Шлейф распространился в южном направлении», — передает «Интерфакс» сообщение регионального ГУ МЧС. Спасатели считают, что угрозы для ближайших поселений нет. В МЧС порекомендовали воздержаться от полетов в районе вулкана. Последний раз Эбеко просыпался в ноябре 2021 года, пишет RT. Тогда вулкан выбросил столб пепла на высоту в 4,5 километра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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