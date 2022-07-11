11 июля 2022

Власти ЯНАО не заплатили за работу компании из Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Научно-технический совет корпорации
Тюменская компания намерена взыскать полмиллиона рублей Фото:

Тюменская компания «СТРОЙГЕОПРОЕКТ» намерена взыскать с дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО полмиллиона рублей за фактически выполненную работу. Как сообщается на сайте окружного арбитражного суда, подрядчик занимался проектированием технической документации капитального ремонта животноводческого комплекса в поселке Аксарка (Приуральский район ЯНАО).

«Арбитражный суд ЯНАО в составе судьи Осиповой Ю.Г. рассмотрел исковое заявление ООО „СТРОЙГЕОПРОЕКТ“ к государственному казенному учреждению „Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО“ о признании контракта расторгнутым и взыскании 516 332 рублей 80 копеек. Суд определил: исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в тексте судебного определения.

До подачи заявления в суд дирекция капитального строительства ЯНАО разорвала в одностороннем порядке контракт с ООО «СТРОЙГЕОПРОЕКТ». Однако ранее это сделал сам подрядчик, о чем уведомил заказчика.

«В ответ на уведомление об одностороннем отказе от исполнения госконтракта сообщаем, что оно является недействительным, поскольку указанный госконтракт уже был расторгнут в связи с решением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта», — говорится опубликованном документе на сайте госзакупок. Уведомление было направлено в дирекцию капитального строительства и инвестиций ЯНАО за три месяца до разрыва договора со стороны властей. Компания предлагала дирекции оплатить фактически выполненную работу, однако данное требование было проигнорировано, что послужило причиной для обращения в суд.

URA.RU обратилось за комментариями в ООО «СТРОЙГЕОПРОЕКТ», а также в дирекцию капитального строительства и инвестиций ЯНАО. На момент публикации ответы не были получены.

Ранее URA.RU сообщало, что другой тюменский подрядчик незаконно обогатился за счет властей ЯНАО. Окружная дирекция капитального строительства и инвестиций намерена взыскать 288 миллионов рублей с АО «Спинокс».

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Тюменская компания «СТРОЙГЕОПРОЕКТ» намерена взыскать с дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО полмиллиона рублей за фактически выполненную работу. Как сообщается на сайте окружного арбитражного суда, подрядчик занимался проектированием технической документации капитального ремонта животноводческого комплекса в поселке Аксарка (Приуральский район ЯНАО). «Арбитражный суд ЯНАО в составе судьи Осиповой Ю.Г. рассмотрел исковое заявление ООО „СТРОЙГЕОПРОЕКТ“ к государственному казенному учреждению „Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО“ о признании контракта расторгнутым и взыскании 516 332 рублей 80 копеек. Суд определил: исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в тексте судебного определения. До подачи заявления в суд дирекция капитального строительства ЯНАО разорвала в одностороннем порядке контракт с ООО «СТРОЙГЕОПРОЕКТ». Однако ранее это сделал сам подрядчик, о чем уведомил заказчика. «В ответ на уведомление об одностороннем отказе от исполнения госконтракта сообщаем, что оно является недействительным, поскольку указанный госконтракт уже был расторгнут в связи с решением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта», — говорится опубликованном документе на сайте госзакупок. Уведомление было направлено в дирекцию капитального строительства и инвестиций ЯНАО за три месяца до разрыва договора со стороны властей. Компания предлагала дирекции оплатить фактически выполненную работу, однако данное требование было проигнорировано, что послужило причиной для обращения в суд. URA.RU обратилось за комментариями в ООО «СТРОЙГЕОПРОЕКТ», а также в дирекцию капитального строительства и инвестиций ЯНАО. На момент публикации ответы не были получены. Ранее URA.RU сообщало, что другой тюменский подрядчик незаконно обогатился за счет властей ЯНАО. Окружная дирекция капитального строительства и инвестиций намерена взыскать 288 миллионов рублей с АО «Спинокс».
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