Курганский инспектор ГИБДД разбился на мотоцикле в Башкирии

В Башкирии при ДТП с легковым авто погиб курганский мотоциклист (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский сотрудник ГИБДД, управлявший мотоциклом, погиб на трассе в Благоварском районе Республики Башкирия. Об этом говорится в официальном telegram-канале главного госинспектора безопасности дорожного движения в Башкирии Владимира Севастьянова.

«В Благоварском районе в аварии погиб мотоциклист. ДТП произошло 10 июля около 17:00 на 1379 км федеральной трассы М5 „Урал“. На трассе столкнулись Lada XRAY под управлением 25-летней девушки и встречный мотоцикл Yamaha, за рулем которого находился 29-летний мужчина. В результате ДТП мотоциклист погиб до приезда скорой медицинской помощи», — пишет Севастьянов. По данной аварии проводится проверка.

В дежурной части муниципального отдела МВД России «Шадринский» URA.RU подтвердили, что погибшим мотоциклистом являлся старший государственный инспектор ГИБДД УМВД России по Курганской области старший лейтенант полиции К. «Прощание с инспектором и его похороны проходят сегодня, 13 июля, в Шадринске», — сообщили в дежурной части. За подробностями URA.RU обратилось в отдел кадров инспекции, сотрудники на звонок не ответили.

Шадринские ветераны МВД в одноименной группе в соцсети «Одноклассники» выразили соболезнования семье погибшего. «Мы скорбим по невосполнимой утрате, приносим искренние и глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в посте сообщества.