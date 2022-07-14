Захарова высказалась о деградации американских чиновников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла косноязычие и деградацию американских чиновников. Поводом для этого стало высказывание вице-президента США Камалы Харрис о «плане спасения Америки».
«Сравните их жалкие ораторские потуги с вдохновенностью внутренним светом Мартина Лютера Кинга. Деградация налицо», — написала в своем telegram-канале Мария Захарова.
Дипломат привела в пример заявление Харрис о «плане спасения Америки». «Кажется, может быть, это небольшая проблема, это большая проблема. Вам нужно идти и иметь возможность добраться туда, куда вам нужно пойти, чтобы сделать работу и вернуться домой», — процитировала вице-президента США Захарова.
Официальный представитель МИД РФ считает, что расстройство речи и косноязычие у Харрис началось из-за того, что она много врет и живет «в сюрреалистическом мире собственных болезненных иллюзий». Это, отметила Захарова, наблюдается у американских чиновников.
Ранее политический обозреватель и комик Джимми Дор пристыдил президента США Джо Байдена. Тот называл гиперинфляцию в Штатах «путинским подорожанием».
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