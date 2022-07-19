Зауральцы рассказывают, что единственную дорогу до Кургана разбили машины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Белозерского муниципального округа Курганской области жалуются на состояние дороги, которую водители используют как объездной путь до Тюмени. Основная трасса закрыта из-за аварийного моста. Свои жалобы люди пишут в комментариях под постом в официальной группе администрации Белозерского района в социальной сети «ВКонтакте».

«Теперь ездят по нашей улице. Думаю, что ничего хорошего ждать не стоит, последнюю плачевную дорогу разобьют, а ремонтом никто заниматься потом не будет», — делится подписчик паблика. Также пользователи жалуются на плачевное состояние машин после того, как приходится ехать по объездным дорогам через села.

На основной трассе в Тюмень ранее произошло ЧП. Во время ремонтных работ разрушился бетонный ригель опоры у моста через реку Мендеря, по которому жителям Курганской области можно было доехать до Тюмени. Из-за сложившейся ситуации дорожное движение по мосту было прекращено, поэтому до соседнего города можно добраться только объездными путями.

Администрация Белозерского района просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. «С пятницы ведется поиск вариантов решения проблемы. Подключились департамент строительства и ЖКХ Курганской области, ГКУ „Курганавтодор“, администрация Белозерского района. Для решения проблемы с надежными объездными путями нужны время, силы и средства», — пишет администрация в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что курганцы нашли лучший маршрут до Тюмени. Как они говорят, дорога через поселок Чаши по километражу меньше, чем через Шадринское кольцо, но при этом проезд по ней занимает больше времени.

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