На трассе Курган-Тюмень закрыт мост, из-за которого приходится ехать по объездной дороге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за закрытия моста, находящегося в аварийном состоянии, курганцы нашли новый маршрут до Тюмени. Каким образом лучше всего доехать до соседнего города, жители Кургана делятся в городском паблике «Курган | ЧП и ДТП» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ехали из Тюмени в Курган через Чаши. Можно проехать, но дорога не очень, больше 80 км не поедешь. Обратно поехали по трассе через Шадринское кольцо, трасса отличная, ехать комфортнее и быстрее, по километражу примерно одинаково, но по времени быстрее», — делится с остальными подписчиками один из водителей.

Мост через реку Мендерея закрыли из-за аварийного состояния. Во время капитального ремонта частично разрушился бетонный ригель опоры.

Ранее URA.RU писало про дорогу, по которой опасно объезжать аварийный мост. Водителям не советуют ехать через село Нижнетобольное Белозерского района, так как на этом участке можно увязнуть.

Скриншот со схемой нового маршрута до Тюмени Пользователь социальной сети «ВКонтакте»