14 августа 2022

Загадочный экс-силовик следит за машинами политиков Екатеринбурга

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Передача новой снегоуборочной техники в Железнодорожное ДЭУ. Екатеринбург, правительственный автопарк, тойота камри, toyota camry, автопарк мэрии екатеринбурга
Парилову предстоит решать проблему с запчастями в условиях санкций Фото:

Новым директором автобазы мэрии Екатеринбурга, где обслуживаются автомобили первых лиц города (чиновников и депутатов), стал Андрей Парилов — бывший силовик с загадочным бэкграундом. Об этом URA.RU рассказал источник в горадминистрации.

«Парилов пришел в начале августа. Говорят, до этого он работал в ФСО [Федеральной службе охраны]. Ездит на Toyota c блатными номерами — три семерки», — поделился собеседник.

В мэрии корреспонденту подтвердили назначение Парилова, однако интригу сохранили: «Он действительно из силовых структур. Но не ФСО». Еще один источник также обратил внимание на номера Парилова. «Наверняка он из какой-нибудь спецроты ГИБДД. Там такое любят», — предположил муниципальных служащий. В открытых источниках информации о Парилове нет.

Его называют ставленником начальника управделами мэрии Андрея Казанцева — бывшего сотрудника ГИБДД. Алексея Отто, которого Казанцев сместил с поста начальника гаража, недавно трудоустроили в «Водоканал». В новой должности перед Париловым стоит сложнейшая задача — содержание служебных иномарок (и закупка новых) в условиях санкционного давления и ухода из России иностранных производителей.

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Новым директором автобазы мэрии Екатеринбурга, где обслуживаются автомобили первых лиц города (чиновников и депутатов), стал Андрей Парилов — бывший силовик с загадочным бэкграундом. Об этом URA.RU рассказал источник в горадминистрации. «Парилов пришел в начале августа. Говорят, до этого он работал в ФСО [Федеральной службе охраны]. Ездит на Toyota c блатными номерами — три семерки», — поделился собеседник. В мэрии корреспонденту подтвердили назначение Парилова, однако интригу сохранили: «Он действительно из силовых структур. Но не ФСО». Еще один источник также обратил внимание на номера Парилова. «Наверняка он из какой-нибудь спецроты ГИБДД. Там такое любят», — предположил муниципальных служащий. В открытых источниках информации о Парилове нет. Его называют ставленником начальника управделами мэрии Андрея Казанцева — бывшего сотрудника ГИБДД. Алексея Отто, которого Казанцев сместил с поста начальника гаража, недавно трудоустроили в «Водоканал». В новой должности перед Париловым стоит сложнейшая задача — содержание служебных иномарок (и закупка новых) в условиях санкционного давления и ухода из России иностранных производителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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