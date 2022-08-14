Загадочный экс-силовик следит за машинами политиков Екатеринбурга

Парилову предстоит решать проблему с запчастями в условиях санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новым директором автобазы мэрии Екатеринбурга, где обслуживаются автомобили первых лиц города (чиновников и депутатов), стал Андрей Парилов — бывший силовик с загадочным бэкграундом. Об этом URA.RU рассказал источник в горадминистрации.

«Парилов пришел в начале августа. Говорят, до этого он работал в ФСО [Федеральной службе охраны]. Ездит на Toyota c блатными номерами — три семерки», — поделился собеседник.

В мэрии корреспонденту подтвердили назначение Парилова, однако интригу сохранили: «Он действительно из силовых структур. Но не ФСО». Еще один источник также обратил внимание на номера Парилова. «Наверняка он из какой-нибудь спецроты ГИБДД. Там такое любят», — предположил муниципальных служащий. В открытых источниках информации о Парилове нет.

Его называют ставленником начальника управделами мэрии Андрея Казанцева — бывшего сотрудника ГИБДД. Алексея Отто, которого Казанцев сместил с поста начальника гаража, недавно трудоустроили в «Водоканал». В новой должности перед Париловым стоит сложнейшая задача — содержание служебных иномарок (и закупка новых) в условиях санкционного давления и ухода из России иностранных производителей.