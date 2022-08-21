Дума Ноябрьска начнет сессию с кадровой и партийной проблемы

22 августа 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Сразу несколько депутатов сложат мандаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат городской думы Ноябрьска (ЯНАО) Елена Земенкова от ЛДПР, уехавшая добровольцем в Донбасс, может сложить свои полномочия, рассказал URA.RU источник в политических кругах региона. С учетом того, что мандат «Справедливой России» в гордуме остался вакантным после смерти депутата Александра Зимина, начинать осеннюю сессию муниципальному собранию придется с кадрового вопроса. «Земенкова уехала в ДНР и в ближайшее время, скорее всего, не вернется. Она сдаст мандат. Зимин умер. Помимо кадровой проблемы, получается еще и интересный расклад по партиям: от ЛДПР и эсеров в думе никого не остается пока. А у КПРФ только номинальный депутат Александр Бондарчук, который хоть и избирался от партии, но сам в ней не состоит. В думе будет представлена только „Единая Россия“», — рассказывает собеседник агентства. Однако председатель думы Ноябрьска Ирина Ращупкина считает, что отъезд Земенковой в Донбасс можно совмещать с работой в думе. «Ну и что, у меня один депутат в Салехарде живет и, тем не менее, в думу приезжает. Вот и все», — сообщила Ращупкина. Руководитель реготделения партии ЛДПР Андрей Кузнецов не ответил на звонки корреспондента. Глава «Справедливой России» в ЯНАО Максим Лазарев оказался вне зоны доступа сети. Депутат заксобрания и лидер ямальского отделения партии КПРФ Елена Кукушкина пояснила, что, несмотря на то, что гордума может остаться без партийного многообразия, довыборы проводить необязательно. «Просто так довыборы назначены не могут быть. Если от избирательного округа уже присутствует депутат, например, пятимандатный округ и один из пяти остался, уже не обязательно проводить выборы», — пояснила политик. Добирать депутатов в думу будут из кандидатов, которые шли ниже по списку. Политолог Александр Безделов пояснил, что с технической точки зрения дума Ноябрьска не станет однопартийной, поскольку Бондарчук хоть и не состоит в партии, но представляет ее. «Несмотря на все эти пертурбации, которые происходят с мандатами, оставленными депутатами по разным причинам, дума в Ноябрьске не останется однопартийной», — заключил политолог, уточнив: задачи сделать гордуму многопартийной ни у кого нет — ни у городских властей, ни у окружных. Ранее в Краснодарском крае скончался депутат гордумы Ноябрьска Зимин. Елена Земенкова трудится фельдшером в Донбассе, где в настоящее время проводится спецоперация по освобождению жителей от геноцида со стороны киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат городской думы Ноябрьска (ЯНАО) Елена Земенкова от ЛДПР, уехавшая добровольцем в Донбасс, может сложить свои полномочия, рассказал URA.RU источник в политических кругах региона. С учетом того, что мандат «Справедливой России» в гордуме остался вакантным после смерти депутата Александра Зимина, начинать осеннюю сессию муниципальному собранию придется с кадрового вопроса. «Земенкова уехала в ДНР и в ближайшее время, скорее всего, не вернется. Она сдаст мандат. Зимин умер. Помимо кадровой проблемы, получается еще и интересный расклад по партиям: от ЛДПР и эсеров в думе никого не остается пока. А у КПРФ только номинальный депутат Александр Бондарчук, который хоть и избирался от партии, но сам в ней не состоит. В думе будет представлена только „Единая Россия“», — рассказывает собеседник агентства. Однако председатель думы Ноябрьска Ирина Ращупкина считает, что отъезд Земенковой в Донбасс можно совмещать с работой в думе. «Ну и что, у меня один депутат в Салехарде живет и, тем не менее, в думу приезжает. Вот и все», — сообщила Ращупкина. Руководитель реготделения партии ЛДПР Андрей Кузнецов не ответил на звонки корреспондента. Глава «Справедливой России» в ЯНАО Максим Лазарев оказался вне зоны доступа сети. Депутат заксобрания и лидер ямальского отделения партии КПРФ Елена Кукушкина пояснила, что, несмотря на то, что гордума может остаться без партийного многообразия, довыборы проводить необязательно. «Просто так довыборы назначены не могут быть. Если от избирательного округа уже присутствует депутат, например, пятимандатный округ и один из пяти остался, уже не обязательно проводить выборы», — пояснила политик. Добирать депутатов в думу будут из кандидатов, которые шли ниже по списку. Политолог Александр Безделов пояснил, что с технической точки зрения дума Ноябрьска не станет однопартийной, поскольку Бондарчук хоть и не состоит в партии, но представляет ее. «Несмотря на все эти пертурбации, которые происходят с мандатами, оставленными депутатами по разным причинам, дума в Ноябрьске не останется однопартийной», — заключил политолог, уточнив: задачи сделать гордуму многопартийной ни у кого нет — ни у городских властей, ни у окружных. Ранее в Краснодарском крае скончался депутат гордумы Ноябрьска Зимин. Елена Земенкова трудится фельдшером в Донбассе, где в настоящее время проводится спецоперация по освобождению жителей от геноцида со стороны киевского режима.