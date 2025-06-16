В райцентре ЯНАО отменен речной маршрут

Причиной отмены рейса стала плохая погода
Рейс катера по маршруту Мужи — Горки — Лопхари 17 июня отменен. Власти Шурышкарского района в соцсети сообщили, что изменения связаны с ухудшением погоды.
«Уважаемые пассажиры! Рейс катера по маршруту Мужи – Горки — Лопхари, запланированный на 17 июня, отменяется из-за неблагоприятных погодных условий», — сообщается в telegram-канале мэрии района.
Ранее из-за ухудшения погоды уже вносились изменения в данный маршрут. Рейс катера переносили с 13 на 14 июня.
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