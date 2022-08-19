Депутат из ЯНАО уехала работать фельдшером в Донбасс

Депутат Ноябрьской гордумы принимает участие в СВО в качестве фельдшера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Ноябрьской городской думы (ЯНАО) от партии ЛДПР Елена Земенкова принимает участие в специальной военной операции в Донбассе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в партии ЛДПР.

«Она [Елена Земенкова] искала, как пойти добровольцем в ДНР. Партия постоянно направляет волонтеров в народные республики и поддерживает всех, кто принял решение оказать поддержку жителям Донбасса», — сообщил источник агентства.

Сведения о службе Земенковой подтвердила и председатель городской думы Ноябрьска Ирина Ращупкина. Она сообщила, что информация об участии депутата в СВО не является закрытой.

Сама Елена Земенкова родилась в Киеве. В Донбасс она поехала, чтобы оказать реальную помощь, а не просто выразить сочувствие его жителям.

Ранее URA.RU рассказало, что уполномоченный по защите прав предпринимателей в ЯНАО Вадим Елизаров получил должность в правительстве Донецкой Народной республики. Его назначили заместителем руководителя аппарата правительства ДНР.

Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин был вынужден начать 24 февраля. Ее цель — освободить территории народных республик от ВСУ и национальных формирований и избавить жителей Донбасса от геноцида с их стороны.