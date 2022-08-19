В Краснодарском крае скончался депутат городской думы Ноябрьска

Скончался депутат гордумы Ноябрьска Александр Зимин Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Скончался депутат городской думы Ноябрьска от партии «Справедливая Россия» Александр Зимин. Он умер в Краснодарском крае, сообщила корреспонденту URA.RU председатель гордумы Ноябрьска Ирина Ращупкина.

«К сожалению, случилось. Он умер в Краснодарском крае, родственники выехали. Решение, где пройдут похороны, еще не принято. Коллеги окажут помощь и поддержку семье. Скорбим», — рассказала корреспонденту Ращупкина.

Ранее URA.RU рассказывало, что Александр Зимин вышел из партии КПРФ и вступил в партию «Справедливая Россия». Он руководил городским отделением партии.