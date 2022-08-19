19 августа 2022
18 августа 2022

В Краснодарском крае скончался депутат городской думы Ноябрьска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, похороны, днр, лнр, траур, прощание, СВО, погибщий
Скончался депутат гордумы Ноябрьска Александр Зимин Фото:

Скончался депутат городской думы Ноябрьска от партии «Справедливая Россия» Александр Зимин. Он умер в Краснодарском крае, сообщила корреспонденту URA.RU председатель гордумы Ноябрьска Ирина Ращупкина.

«К сожалению, случилось. Он умер в Краснодарском крае, родственники выехали. Решение, где пройдут похороны, еще не принято. Коллеги окажут помощь и поддержку семье. Скорбим», — рассказала корреспонденту Ращупкина.

Ранее URA.RU рассказывало, что Александр Зимин вышел из партии КПРФ и вступил в партию «Справедливая Россия». Он руководил городским отделением партии.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Скончался депутат городской думы Ноябрьска от партии «Справедливая Россия» Александр Зимин. Он умер в Краснодарском крае, сообщила корреспонденту URA.RU председатель гордумы Ноябрьска Ирина Ращупкина. «К сожалению, случилось. Он умер в Краснодарском крае, родственники выехали. Решение, где пройдут похороны, еще не принято. Коллеги окажут помощь и поддержку семье. Скорбим», — рассказала корреспонденту Ращупкина. Ранее URA.RU рассказывало, что Александр Зимин вышел из партии КПРФ и вступил в партию «Справедливая Россия». Он руководил городским отделением партии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...