В ГУФСИН сообщают, что оперативники ищут беглецов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Силовики в Пермском крае разыскивают двух заключенных, сбежавших из колонии-поселения. Такая информация появилась в СМИ.

«27 августа в 8.50 на участке колонии-поселения при ИК-38 в городе Березники выявлено отсутствие осужденных Т. и Б. Один из арестантов отбывал наказание за кражи и грабежи. Второй — за убийство», — написано на сайте «КП-Пермь». В сообщении также указано, что на момент совершения побега обоим оставалось сидеть около двух лет.

Что конкретно подтолкнуло заключенных на совершении такого поступка, пока неизвестно. Корреспонденты URA.RU продолжат следить за развитием событий. По имеющимся данным, жители Березников уже видели рассказываемых. «Одного из недавно видела на улице с толпой неблагополучных людей, любящих выпить. Я просто помню его, как-то лыжи мои своровал будучи малолеткой. Клей нюхал, что только не делал, я думала, уже умер, но живучий оказался», — слова пользовательницы соцсети опубликованы на сайте издания.

Ранее URA.RU писало, что опасного преступника, сбежавшего из колонии-поселения под Соликамском в Пермском крае, нашли и задержали. Его отсутствие было выявлено 4 июля на выводном объекте в поселке Красный берег.