Инсайд: Моор планирует приехать в Краснодон на День города

Губернатор Тюменской области Александр Моор планирует 17 сентября приехать в Краснодон (ЛНР) на День города

Губернатор Александр Моор намерен посетить ЛНР в сентябре Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Тюменской области Александр Моор планирует посетить Краснодон (ЛНР), чтобы поздравить его жителей с Днем города. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. Праздник намечен на 17 сентября.

«Моор планирует возглавить делегацию Тюменской области. Изначально предполагалось, что в Краснодон поедут и тюменские творческие коллективы, чтобы выступить перед жителями на Дне города. Но из-за сложной оперативной обстановки программу праздника возможно сократят», — рассказал инсайдер.

URA.RU направило запрос в информационный центр тюменского правительства по поводу планируемого визита Моора. Запрос также отправлен в администрацию Краснодона и Краснодонского района. Ответы на них ожидаются.

Шефство над Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики Тюменская область взяла на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Подобная практика применяется во многих регионах России. Субъекты страны доставляют на Донбасс продукты, медикаменты и другие необходимые вещи.