25 мая 2022

Тюменская область возьмет шефство над городом в ЛНР. «Нацистам не отдадим»

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Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений c участием губернатора тюменской области Александра Моора. Тюмень, моор александр, портрет
В ближайшее время губернатор Моор и правительство заключат с властями Краснодона необходимые соглашения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Тюменская область окажет гуманитарную помощь и наладит сотрудничество с городом Краснодон и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. Такое поручение правительству области дали депутаты Тюменской областной думы, на очередном заседании парламента.

«Оказать содействие Луганской Народной Республике и рекомендовать правительству Тюменской области проработать вопрос оказания гуманитарной помощи и сотрудничества с городом Краснодон и Краснодонским районом ЛНР», — такое поручение для региональных властей дали депутаты областной думы в рамках очередного заседания.

Выбор именно этого города объяснили тем, что в нем в годы Великой Отечественной войны была создана, а затем героически погибла антифашистская комсомольская организация «Молодая гвардия». И сегодня пример их подвига может многое дать в вопросе патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Краснодон известен каждому советскому и российскому человеку. Он известен подвигами героев Советского Союза. Город, как и весь Донбасс, нацистам не отдадим», — отметила глава фракции КПРФ в облдуме Тамара Казанцева.

Присутствующий на заседании губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что правительство немедленно приступит к выполнению поручения депутатов. Помощь Краснодону и району окажут исходя из их потребностей.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация страны. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что субъекты РФ могут брать шефство над регионами Донбасса.

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Тюменская область окажет гуманитарную помощь и наладит сотрудничество с городом Краснодон и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. Такое поручение правительству области дали депутаты Тюменской областной думы, на очередном заседании парламента. «Оказать содействие Луганской Народной Республике и рекомендовать правительству Тюменской области проработать вопрос оказания гуманитарной помощи и сотрудничества с городом Краснодон и Краснодонским районом ЛНР», — такое поручение для региональных властей дали депутаты областной думы в рамках очередного заседания. Выбор именно этого города объяснили тем, что в нем в годы Великой Отечественной войны была создана, а затем героически погибла антифашистская комсомольская организация «Молодая гвардия». И сегодня пример их подвига может многое дать в вопросе патриотического воспитания подрастающего поколения. «Краснодон известен каждому советскому и российскому человеку. Он известен подвигами героев Советского Союза. Город, как и весь Донбасс, нацистам не отдадим», — отметила глава фракции КПРФ в облдуме Тамара Казанцева. Присутствующий на заседании губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что правительство немедленно приступит к выполнению поручения депутатов. Помощь Краснодону и району окажут исходя из их потребностей. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация страны. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что субъекты РФ могут брать шефство над регионами Донбасса.
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