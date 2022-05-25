Тюменская область возьмет шефство над городом в ЛНР. «Нацистам не отдадим»

26 мая 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

В ближайшее время губернатор Моор и правительство заключат с властями Краснодона необходимые соглашения Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тюменская область окажет гуманитарную помощь и наладит сотрудничество с городом Краснодон и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. Такое поручение правительству области дали депутаты Тюменской областной думы, на очередном заседании парламента. «Оказать содействие Луганской Народной Республике и рекомендовать правительству Тюменской области проработать вопрос оказания гуманитарной помощи и сотрудничества с городом Краснодон и Краснодонским районом ЛНР», — такое поручение для региональных властей дали депутаты областной думы в рамках очередного заседания. Выбор именно этого города объяснили тем, что в нем в годы Великой Отечественной войны была создана, а затем героически погибла антифашистская комсомольская организация «Молодая гвардия». И сегодня пример их подвига может многое дать в вопросе патриотического воспитания подрастающего поколения. «Краснодон известен каждому советскому и российскому человеку. Он известен подвигами героев Советского Союза. Город, как и весь Донбасс, нацистам не отдадим», — отметила глава фракции КПРФ в облдуме Тамара Казанцева. Присутствующий на заседании губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что правительство немедленно приступит к выполнению поручения депутатов. Помощь Краснодону и району окажут исходя из их потребностей. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация страны. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что субъекты РФ могут брать шефство над регионами Донбасса.

Тюменская область окажет гуманитарную помощь и наладит сотрудничество с городом Краснодон и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. Такое поручение правительству области дали депутаты Тюменской областной думы, на очередном заседании парламента. «Оказать содействие Луганской Народной Республике и рекомендовать правительству Тюменской области проработать вопрос оказания гуманитарной помощи и сотрудничества с городом Краснодон и Краснодонским районом ЛНР», — такое поручение для региональных властей дали депутаты областной думы в рамках очередного заседания. Выбор именно этого города объяснили тем, что в нем в годы Великой Отечественной войны была создана, а затем героически погибла антифашистская комсомольская организация «Молодая гвардия». И сегодня пример их подвига может многое дать в вопросе патриотического воспитания подрастающего поколения. «Краснодон известен каждому советскому и российскому человеку. Он известен подвигами героев Советского Союза. Город, как и весь Донбасс, нацистам не отдадим», — отметила глава фракции КПРФ в облдуме Тамара Казанцева. Присутствующий на заседании губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что правительство немедленно приступит к выполнению поручения депутатов. Помощь Краснодону и району окажут исходя из их потребностей. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация страны. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что субъекты РФ могут брать шефство над регионами Донбасса.