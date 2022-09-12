12 сентября 2022

Украина выдвинула ЕС новые требования по санкциям и поставкам оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Украина потребовала у ЕС больше вооружения и санкций Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев потребовал у Евросоюза больше оружия, санкций против РФ и финансовую поддержку. Об этом заявил МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам телефонного разговора с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

«Он [Боррель] изучил возможности ЕС для дальнейшей помощи Украине и приближения мира. Я запросил оружие, санкции и финансовую поддержку», — написал Кулеба на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ).

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Евросоюз вместе с другими странами Запада на фоне нее оказывает Киеву финансовую и военную помощь, а также вводит масштабные санкции против Москвы. В частности, в начале сентября был утвержден документ, согласно которому Украине выделят пять миллиардов евро на макрофинансовую помощь. Киев также требовал у Запада к 2023 году 29 видов вооружения, в том числе ракеты ATACMS, которые способны долететь до территории РФ.

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Киев потребовал у Евросоюза больше оружия, санкций против РФ и финансовую поддержку. Об этом заявил МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам телефонного разговора с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. «Он [Боррель] изучил возможности ЕС для дальнейшей помощи Украине и приближения мира. Я запросил оружие, санкции и финансовую поддержку», — написал Кулеба на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ). Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Евросоюз вместе с другими странами Запада на фоне нее оказывает Киеву финансовую и военную помощь, а также вводит масштабные санкции против Москвы. В частности, в начале сентября был утвержден документ, согласно которому Украине выделят пять миллиардов евро на макрофинансовую помощь. Киев также требовал у Запада к 2023 году 29 видов вооружения, в том числе ракеты ATACMS, которые способны долететь до территории РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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