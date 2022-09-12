Украина выдвинула ЕС новые требования по санкциям и поставкам оружия

13 сентября 2022 в 00:12 Размер текста - 17 +

Украина потребовала у ЕС больше вооружения и санкций Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев потребовал у Евросоюза больше оружия, санкций против РФ и финансовую поддержку. Об этом заявил МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам телефонного разговора с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. «Он [Боррель] изучил возможности ЕС для дальнейшей помощи Украине и приближения мира. Я запросил оружие, санкции и финансовую поддержку», — написал Кулеба на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ). Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Евросоюз вместе с другими странами Запада на фоне нее оказывает Киеву финансовую и военную помощь, а также вводит масштабные санкции против Москвы. В частности, в начале сентября был утвержден документ, согласно которому Украине выделят пять миллиардов евро на макрофинансовую помощь. Киев также требовал у Запада к 2023 году 29 видов вооружения, в том числе ракеты ATACMS, которые способны долететь до территории РФ.

Киев потребовал у Евросоюза больше оружия, санкций против РФ и финансовую поддержку. Об этом заявил МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам телефонного разговора с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. «Он [Боррель] изучил возможности ЕС для дальнейшей помощи Украине и приближения мира. Я запросил оружие, санкции и финансовую поддержку», — написал Кулеба на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ). Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Евросоюз вместе с другими странами Запада на фоне нее оказывает Киеву финансовую и военную помощь, а также вводит масштабные санкции против Москвы. В частности, в начале сентября был утвержден документ, согласно которому Украине выделят пять миллиардов евро на макрофинансовую помощь. Киев также требовал у Запада к 2023 году 29 видов вооружения, в том числе ракеты ATACMS, которые способны долететь до территории РФ.