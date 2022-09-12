WSJ: Киев на 2023 год требует у Запада оружие, способное ударить по РФ

12 сентября 2022 в 22:45 Размер текста - 17 +

Вашингтон отказался предоставлять Украине ракетную установку ATACMS Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев требует у Запада к 2023 году 29 видов вооружения, в том числе ракеты ATACMS, которые способны долететь до территории РФ. Однако Вашингтон отказывается от поставок. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Украина дала понять, что она будет делать новые крупные запросы на оружие от США и их союзников, включая ракетную систему большой дальности, которую Вашингтон отказался предоставить. <…> [Это] армейская тактическая ракетная система, или ATACMS, дальность действия которой составляет около 190 миль. Администрация Байдена <…> отказалась предоставить эту систему из-за опасений, что Украина может использовать ее для нанесения ударов по территории России и разжигания более широкого конфликта с Западом», — поясняет газета. Издание ссылается на документ, в котором перечислены 29 видов вооружения, которое Украина хочет использовать к 2023 году. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и страны Запада в ходе СВО оказывают Киеву финансовую и военную помощь. Например, Пентагон закупил зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины на 182 миллиона долларов. Кроме того, США продолжат снабжать Украину вооружением «на будущее».

Киев требует у Запада к 2023 году 29 видов вооружения, в том числе ракеты ATACMS, которые способны долететь до территории РФ. Однако Вашингтон отказывается от поставок. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Украина дала понять, что она будет делать новые крупные запросы на оружие от США и их союзников, включая ракетную систему большой дальности, которую Вашингтон отказался предоставить. <…> [Это] армейская тактическая ракетная система, или ATACMS, дальность действия которой составляет около 190 миль. Администрация Байдена <…> отказалась предоставить эту систему из-за опасений, что Украина может использовать ее для нанесения ударов по территории России и разжигания более широкого конфликта с Западом», — поясняет газета. Издание ссылается на документ, в котором перечислены 29 видов вооружения, которое Украина хочет использовать к 2023 году. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и страны Запада в ходе СВО оказывают Киеву финансовую и военную помощь. Например, Пентагон закупил зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины на 182 миллиона долларов. Кроме того, США продолжат снабжать Украину вооружением «на будущее».