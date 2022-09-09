Совет ЕС даст Украине кредит на миллиарды евро

09 сентября 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

Помощь Украине будет оказываться в виде льготного кредита Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Совет Евросоюза утвердил документ, согласно которому Украине выделят пять миллиардов евро на макрофинансовую помощь. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Об этом сообщил в пятницу журналистам европейский источник в Брюсселе. «Совет принял решение по выделению 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Помощь будет оказываться в виде льготного кредита в счет обещанных в июне 9 млрд евро», — слова источника приводит ТАСС. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несмотря на то, что ее основная цель — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирного населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, Европа и Америка активно оказывает помощь Украине. Штаты и ЕС поставляют туда оружие, которое российские солдаты успешно уничтожают. Также Украине даются миллионные кредиты. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер 5 сентября сообщил, что ЕК и Украина подписали документ о выделении Киеву еще 500 млн евро помощи, передает RT. Несмотря на это, в рядах ВСУ выявлены тысячи случаев дезертирства и отказов выполнять приказы, пишет Дни.ру. Кроме того, у украинских военных заканчивается одежда.

Совет Евросоюза утвердил документ, согласно которому Украине выделят пять миллиардов евро на макрофинансовую помощь. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Об этом сообщил в пятницу журналистам европейский источник в Брюсселе. «Совет принял решение по выделению 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Помощь будет оказываться в виде льготного кредита в счет обещанных в июне 9 млрд евро», — слова источника приводит ТАСС. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несмотря на то, что ее основная цель — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирного населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, Европа и Америка активно оказывает помощь Украине. Штаты и ЕС поставляют туда оружие, которое российские солдаты успешно уничтожают. Также Украине даются миллионные кредиты. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер 5 сентября сообщил, что ЕК и Украина подписали документ о выделении Киеву еще 500 млн евро помощи, передает RT. Несмотря на это, в рядах ВСУ выявлены тысячи случаев дезертирства и отказов выполнять приказы, пишет Дни.ру. Кроме того, у украинских военных заканчивается одежда.