В центре Мелитополя взорвали автомобиль

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Спецслужбы работают на месте взрыва в Мелитополе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области в центре Мелитополя взорвали автомобиль. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, на месте работают силовые структуры.

«По предварительной информации — взорвана машина. Сила взрыва была столь велика, что автомобиль разорвало на две части», — написал Рогов в Telegram.

Член совета администрации отметил, что на месте происшествия работают сотрудники силовых структур и МЧС. Информация об ущербе и пострадавших выясняется, добавил он.

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В Запорожской области в центре Мелитополя взорвали автомобиль. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, на месте работают силовые структуры. «По предварительной информации — взорвана машина. Сила взрыва была столь велика, что автомобиль разорвало на две части», — написал Рогов в Telegram. Член совета администрации отметил, что на месте происшествия работают сотрудники силовых структур и МЧС. Информация об ущербе и пострадавших выясняется, добавил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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