Спецслужбы работают на месте взрыва в Мелитополе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Запорожской области в центре Мелитополя взорвали автомобиль. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, на месте работают силовые структуры.
«По предварительной информации — взорвана машина. Сила взрыва была столь велика, что автомобиль разорвало на две части», — написал Рогов в Telegram.
Член совета администрации отметил, что на месте происшествия работают сотрудники силовых структур и МЧС. Информация об ущербе и пострадавших выясняется, добавил он.
Узнавайте все новости о мобилизации и ходе СВО на Украине из одного письма.
Подпишитесь на наш дайджест!
Подпишитесь на наш дайджест!