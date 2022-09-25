25 сентября 2022
24 сентября 2022

На Украине погиб сержант из Пермского края

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, похороны, днр, лнр, траур, прощание, СВО
Прощание с Эдуардом Юровым пройдет в родном селе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На территории Украины в ходе спецоперации погиб пермяк Эдуард Юров из села Ленинск Кудымкарского округа. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

«В ходе проведения специальной операции на территории Украины при исполнении обязанностей военной службы погиб наш земляк, сержант Юров Эдуард Васильевич, 27.10.1987 года рождения. Уроженец с. Ленинск, Кудымкарского района», — сообщается на странице администрации Кудымкарского округа в соцсети «ВКонтакте».

Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Объявивший ее президент России Владимир Путин говорил, что ее основная задача — защита жителей Донбасса от агрессии киевского режима.

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На территории Украины в ходе спецоперации погиб пермяк Эдуард Юров из села Ленинск Кудымкарского округа. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. «В ходе проведения специальной операции на территории Украины при исполнении обязанностей военной службы погиб наш земляк, сержант Юров Эдуард Васильевич, 27.10.1987 года рождения. Уроженец с. Ленинск, Кудымкарского района», — сообщается на странице администрации Кудымкарского округа в соцсети «ВКонтакте». Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Объявивший ее президент России Владимир Путин говорил, что ее основная задача — защита жителей Донбасса от агрессии киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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