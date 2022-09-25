На Украине погиб сержант из Пермского края

Прощание с Эдуардом Юровым пройдет в родном селе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На территории Украины в ходе спецоперации погиб пермяк Эдуард Юров из села Ленинск Кудымкарского округа. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
«В ходе проведения специальной операции на территории Украины при исполнении обязанностей военной службы погиб наш земляк, сержант Юров Эдуард Васильевич, 27.10.1987 года рождения. Уроженец с. Ленинск, Кудымкарского района», — сообщается на странице администрации Кудымкарского округа в соцсети «ВКонтакте».
Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Объявивший ее президент России Владимир Путин говорил, что ее основная задача — защита жителей Донбасса от агрессии киевского режима.
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