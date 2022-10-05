Мобилизованным тюменцам посоветовали не плакать при детях

Рассказывая детям о мобилизации, родителям советуют сохранять спокойствие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Тюменцам посоветовали не устраивать истерик и не плакать при ребенке, рассказывая детям о том, что отца семейства или другого родственника мобилизуют. Рекомендации от психологов опубликованы на сайте Областной больницы №4 Ишима.

«Психологи рекомендуют: если пришла повестка, нужно правильно донести информацию до детей — говорить честно, но не пугать. Главное в подобной стрессовой ситуации обойтись без паники. Не устраивать публичных истерик. Если уносит в слезы и эмоции, сначала проплачьтесь, и только потом поговорите», — рекомендуют на сайте больницы.

Там также отметили, что лучше, если мобилизованный мужчина поговорит с детьми сам. Информацию также может донести мама или другой близкий родственник.

Разговор советуют вести без пафоса и эмоциональных оценок происходящего. Если ребенок дошкольного возраста, то объяснение нужно строить на доступных примерах: любимых персонажах или героях мультиков.

«Можно сказать, что наша страна — это часть нас самих. Сейчас она нуждается в защите, обратилась с просьбой ей помочь. А папа нас не бросает, но должен ехать на спецзадание. Есть еще один прием: если уходит очень близкий член семьи, пусть перед отъездом вручит ребенку какую-то свою личную вещь. Скажет, что это важно для него, и он отдает ее на хранение», — добавляют специалисты.

Частичная мобилизация стартовала в РФ 21 сентября. При этом призыву, в числе прочих, не подлежат мужчины, имеющие четырех и более детей в возрасте до 16 лет.