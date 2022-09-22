Минобороны утвердило полный перечень освобожденных от мобилизации

22 сентября 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

К мобилизации не подлежат несколько категорий россиян Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К частичной мобилизации в России не призываются несколько категорий граждан. В их число входят работники предприятий оборонной промышленности, временно не годные по состоянию здоровья и занятые уходом за членом семьи. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В рамках частичной мобилизации в соответствии с законом не будут призываться забронированные граждане, к ним относятся признанные временно не годными по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом за членом семьи. Либо — за инвалидами I группы», — отмечает ведомство. Военные пенсионеры в отставке (старше 65 лет или по состоянию здоровья) и снятые с воинского учета не призываются. Сообщается также, что имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет, также не будут мобилизованы. Это не коснется и россиян, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа. Ранее сообщалось, что мобилизованы не могут быть отцы-одиночки, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет, и беременные женщины на позднем сроке (не менее 22 недель). Мобилизация не коснется студентов вузов и срочников. Гражданам, работающим на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, будет дана отсрочка. Мобилизации подлежат: приоритет отдается тем, у кого есть подходящие военно-учетные специальности и наличие боевого опыта;

будут призываться как офицеры, так и рядовые и сержанты, рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие — до 55;

есть должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности, например медработники. Но потребность в таких специалистах минимальная;

те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете, не подлежит призыву;

те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете, могут быть призваны. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения к гражданам 21 сентября. Госдума уже приняли поправки в российские законы, дополняет Life . По российскому законодательству в случае общей мобилизации можно призвать и ограниченно годных (категория В), которые не служили в армии из-за проблем со здоровьем, сообщает Пятый канал. Часть женщин тоже являются военнообязанными и подлежат призыву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К частичной мобилизации в России не призываются несколько категорий граждан. В их число входят работники предприятий оборонной промышленности, временно не годные по состоянию здоровья и занятые уходом за членом семьи. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В рамках частичной мобилизации в соответствии с законом не будут призываться забронированные граждане, к ним относятся признанные временно не годными по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом за членом семьи. Либо — за инвалидами I группы», — отмечает ведомство. Военные пенсионеры в отставке (старше 65 лет или по состоянию здоровья) и снятые с воинского учета не призываются. Сообщается также, что имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет, также не будут мобилизованы. Это не коснется и россиян, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа. Ранее сообщалось, что мобилизованы не могут быть отцы-одиночки, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет, и беременные женщины на позднем сроке (не менее 22 недель). Мобилизация не коснется студентов вузов и срочников. Гражданам, работающим на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, будет дана отсрочка. Мобилизации подлежат: Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения к гражданам 21 сентября. Госдума уже приняли поправки в российские законы, дополняет Life. По российскому законодательству в случае общей мобилизации можно призвать и ограниченно годных (категория В), которые не служили в армии из-за проблем со здоровьем, сообщает Пятый канал. Часть женщин тоже являются военнообязанными и подлежат призыву.