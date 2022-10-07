В Кургане продают купюры за 10 и 12 тысяч рублей. Скрин

В Кургане продают десятирублевую и пятитысячную купюры за 10 и 12 тысяч

08 октября 2022 в 07:44 Размер текста - 17 +

По словам владельца, купюра номиналом 10 рублей приносит удачу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане продают десятирублевую купюру за 10 тысяч. Она приносит удачу, утверждает владелец объявления на Avito. «Этот чирик служил мне верой и правдой целых 17 лет, в данный момент удачу он приносит на 200%», — написано в объявлении. Состояние купюры — б/у. Также на Avito продают пятитысячную купюру 1997 года за 12 тысяч. «Банкнота раннего образца без модификации и в очень хорошем состоянии. Это для коллекционеров, а также понимающих людей», — пишет владелец. Он предлагает купить и купюры с модификацией 2010 года за 7,5 тысяч рублей. В объявлении указано, что покупку можно отправить в любой другой город, а перед этим проверить ее подлинность по видеосвязи. Ранее в Кургане продавали сторублевые купюры за 50 и 13 тысяч рублей. Банкноты имеют такую стоимость из-за интересных серийных номеров. Владелец купюры считает, что она приносит удачу Объявление на сайте Avito Другой владелец продает купюру номиналом 5 000 рублей 1997 года за 12 тысяч, также у него в наличии есть купюры 2010 года за 7,5 тысяч рублей Объявление на сайте Avito

В Кургане продают десятирублевую купюру за 10 тысяч. Она приносит удачу, утверждает владелец объявления на Avito. «Этот чирик служил мне верой и правдой целых 17 лет, в данный момент удачу он приносит на 200%», — написано в объявлении. Состояние купюры — б/у. Также на Avito продают пятитысячную купюру 1997 года за 12 тысяч. «Банкнота раннего образца без модификации и в очень хорошем состоянии. Это для коллекционеров, а также понимающих людей», — пишет владелец. Он предлагает купить и купюры с модификацией 2010 года за 7,5 тысяч рублей. В объявлении указано, что покупку можно отправить в любой другой город, а перед этим проверить ее подлинность по видеосвязи. Ранее в Кургане продавали сторублевые купюры за 50 и 13 тысяч рублей. Банкноты имеют такую стоимость из-за интересных серийных номеров.