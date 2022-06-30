Курганец продает купюру в 100 рублей за 50 тысяч

Курганцам предлагают купить сторублевую купюру за 50 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана выставил объявление о продаже купюры в 100 рублей за 50 тысяч. Соответствующее предложение можно найти на портале Avito.

«Продается 100 рублевая купюра. Стоимость — 50 тысяч рублей», — написал житель Кургана в объявлении. В описании указано, что у банкноты «прикольный номер», который состоит из подряд идущих восьмерок и только одной двойки в конце. Состояние — б/у.

Другой пользователь устраивает аукцион по продаже ста рублей со счастливым числом. «У банкноты шикарный номер, чертова дюжина — №1301313. Начальная цена лота — 13 тысяч рублей». Некоторые продавцы также предлагают купюры с красивыми номерами в обмен на монеты.

До этого URA.RU писало, что курганцы массово избавляются от мебели и декора от шведской компании IKEA. Объявление о продаже пользователи выставляют на сайте Avito. Среди предложенных товаров можно найти столы, кровати, свечи, светильники и популярную среди молодежи мягкую игрушку акулу.

Объявление о продаже опубликовано 16 июня,покупатель пока не нашелся Avito

В объявлении указано, что купюра новая, однако на фото заметны заломы и сгибы Avito