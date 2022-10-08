Тюменцы разгневались на детей, которые посреди дороги играли в футбол. Фото

09 октября 2022 в 10:36 Размер текста - 17 +

Дети играли с мячом на дороге в вечернее время Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Играющие в футбол дети разозлили тюменцев из-за своего поведения. Пользователи соцсетей осудили действия мальчиков, которые играли с мячом на дороге в вечернее время. При этом они разошлись в мнении, стоит ли обвинять родителей в инциденте. «Вчера в 20:00 на Широтной возле остановки „Восточный“ трое подростков играли в футбол прямо на дороге, на вид 11-15 лет. Два мальчика пинали мяч третьему прямо через дорогу во время движения машин и выбегали на проезжую часть, когда на дороге было мало автомобилей. Когда я подошла к ним и сказала немедленно прекратить безобразие, они просто отошли и продолжили игру», — написал автор поста в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Он также приложил фото, как мальчики стоят у дороги на тротуаре с мячом. В комментариях резко осудили поведение детей. «А потом водила, который окажется там не в нужный момент, будет виноват. А с этих спросу не будет», — пишет пользователь под ником Колючка. «Они вечно там играют так. Как-то ехала домой и видела их там. Так и была охота на месте дать по голове им!» — пишет Анна Вебер. При этом мнение людей разделилось, когда речь зашла о родителях детей. Сам автор поста высказался негативно в их сторону. «Куда смотрят родители? В 8 на улице уже темно, дождь, дорога мокрая, дети подвергают опасности себя и водителей. В первый раз такое вижу и надеюсь в последний», — написал он. Однако другие отметили, что ответственные за подростков не могут постоянно контролировать все, что с ними происходит. «А родители что? Они что, с камерой за ними следят что ли? Себя в детстве вспомните, тоже ползали везде и родители не знали», — прокомментировал Александр Гаврин. Ранее URA.RU сообщало о другом инциденте с детьми в Тюмени. Так, жители города негативно отреагировали на трех мальчиков, которые танцевали на дороге. Фото: группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Играющие в футбол дети разозлили тюменцев из-за своего поведения. Пользователи соцсетей осудили действия мальчиков, которые играли с мячом на дороге в вечернее время. При этом они разошлись в мнении, стоит ли обвинять родителей в инциденте. «Вчера в 20:00 на Широтной возле остановки „Восточный“ трое подростков играли в футбол прямо на дороге, на вид 11-15 лет. Два мальчика пинали мяч третьему прямо через дорогу во время движения машин и выбегали на проезжую часть, когда на дороге было мало автомобилей. Когда я подошла к ним и сказала немедленно прекратить безобразие, они просто отошли и продолжили игру», — написал автор поста в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Он также приложил фото, как мальчики стоят у дороги на тротуаре с мячом. В комментариях резко осудили поведение детей. «А потом водила, который окажется там не в нужный момент, будет виноват. А с этих спросу не будет», — пишет пользователь под ником Колючка. «Они вечно там играют так. Как-то ехала домой и видела их там. Так и была охота на месте дать по голове им!» — пишет Анна Вебер. При этом мнение людей разделилось, когда речь зашла о родителях детей. Сам автор поста высказался негативно в их сторону. «Куда смотрят родители? В 8 на улице уже темно, дождь, дорога мокрая, дети подвергают опасности себя и водителей. В первый раз такое вижу и надеюсь в последний», — написал он. Однако другие отметили, что ответственные за подростков не могут постоянно контролировать все, что с ними происходит. «А родители что? Они что, с камерой за ними следят что ли? Себя в детстве вспомните, тоже ползали везде и родители не знали», — прокомментировал Александр Гаврин. Ранее URA.RU сообщало о другом инциденте с детьми в Тюмени. Так, жители города негативно отреагировали на трех мальчиков, которые танцевали на дороге.