Играющие в футбол дети разозлили тюменцев из-за своего поведения. Пользователи соцсетей осудили действия мальчиков, которые играли с мячом на дороге в вечернее время. При этом они разошлись в мнении, стоит ли обвинять родителей в инциденте.
«Вчера в 20:00 на Широтной возле остановки „Восточный“ трое подростков играли в футбол прямо на дороге, на вид 11-15 лет. Два мальчика пинали мяч третьему прямо через дорогу во время движения машин и выбегали на проезжую часть, когда на дороге было мало автомобилей. Когда я подошла к ним и сказала немедленно прекратить безобразие, они просто отошли и продолжили игру», — написал автор поста в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Он также приложил фото, как мальчики стоят у дороги на тротуаре с мячом.
В комментариях резко осудили поведение детей. «А потом водила, который окажется там не в нужный момент, будет виноват. А с этих спросу не будет», — пишет пользователь под ником Колючка. «Они вечно там играют так. Как-то ехала домой и видела их там. Так и была охота на месте дать по голове им!» — пишет Анна Вебер.
При этом мнение людей разделилось, когда речь зашла о родителях детей. Сам автор поста высказался негативно в их сторону. «Куда смотрят родители? В 8 на улице уже темно, дождь, дорога мокрая, дети подвергают опасности себя и водителей. В первый раз такое вижу и надеюсь в последний», — написал он. Однако другие отметили, что ответственные за подростков не могут постоянно контролировать все, что с ними происходит. «А родители что? Они что, с камерой за ними следят что ли? Себя в детстве вспомните, тоже ползали везде и родители не знали», — прокомментировал Александр Гаврин.
Ранее URA.RU сообщало о другом инциденте с детьми в Тюмени. Так, жители города негативно отреагировали на трех мальчиков, которые танцевали на дороге.
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