Дети с танцами перебежали через шестиполосную дорогу Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени очевидцы сняли на видео детей, которые одновременно перебегали дорогу и танцевали. Такое поведение стали причиной негодования пользователей соцсетей.

«Чьи дети? Проведите с ними беседу воспитательную что ли», — пишет автор публикации в группе «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». На видео запечатлели, как трое детей перебегают через шестиполосную дорогу в неположенном месте, которое находится рядом с подземным переходом.

Очевидцы также заявили, что дети при этом неоднократно нарушают правила ПДД и не следят за своей безопасностью. «Смотри, что творит. Танцует еще!» — прокомментировали в видео.

В обсуждении под постом возмутились из-за такого поведения. «Им ремня надо, а не беседу», — пишет Анатолий Завьялов. «Водителей жалко в этой ситуации. А естественный отбор никто не отменял», — высказал свое мнение пользователь под ником Lan Ev. При этом некоторые заметили, что дети постарались не создать ДТП. «Подождали зеленый и прошли, чуть подальше от светофора», — пишет Анатолий Обухов.

URA.RU направило письменный запрос в УГИБДД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.