В Тюмени накажут продавцов, завысивших цены на товары для мобилизованных

В случае выявления фактов завышения цен на снаряжение для мобилизованных, тюменское управление антимонопольной службы будет наказывать продавцов экипировки, которым грозит либо штраф, либо лишение свободы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«В регионе обращений, касающихся ценообразования на товары для мобилизованных, пока не поступало. Однако при обнаружении признаков недобросовестных и спекулятивных действий продавцов ведомство будет принимать меры. Такие нарушения грозят виновным административным штрафом (до 15% от годовой выручки), а также уголовной ответственностью (до семи лет лишения свободы)», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменского УФАС.
Там отметили, что контроль ведется за стоимостью армейской экипировки (амуниции, тактической одежды, снаряжения, спальных мешков, термобелья, рюкзаков, трекинговой обуви, туристических товаров и прочего). В случае повышения цен на эти товары, торговые точки должны будут обосновать свои действия, подтвердить их доказательствами.
Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. После этого жители страны стали заявлять о случаях, когда продавцы амуниции завышают цены на товары, которые для себя приобретают мобилизованные граждане.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii