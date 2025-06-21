Россиянам назвали самые востребованные профессии в туристической отрасли

Самыми востребованными профессиями в туротрасли стали су-шефы и работники кухни
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В 2025 году соискатели работы стали запрашивать контакты работодателей на 145% чаще, заявил Артем Кумпель
В 2025 году соискатели работы стали запрашивать контакты работодателей на 145% чаще, заявил Артем Кумпель Фото:

Су-шефы, помощники официантов и работники кухни оказались самыми востребованными специалистами в индустрии туризма. Об этом заявил старший управляющий директор «Авито» Артем Кумпель на профильной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам эксперта, весной 2025 года соискатели работы стали запрашивать контакты работодателей на 145% чаще год к году.

«Весной текущего года в индустрии туризма особенно востребованными оказались су-шефы (+70%), помощники официантов (+67%) и работники кухни (+59%). Внутренний туризм в России демонстрирует устойчивый рост, чему способствуют инвестиции в гостиничный бизнес, государственная поддержка отрасли и растущий интерес путешественников к новым направлениям. Так, в регионах наибольший рост вакансий весной зафиксирован в Краснодарском крае (+111%), Казани (+107%) и Санкт-Петербурге (+93%)», — отметил Артем Кумпель.

Вместе с ростом вакансий на 47% увеличились и средние предлагаемые зарплаты в отрасли — до 83 412 рублей в месяц. Самые высокооплачиваемые специалисты задействованы, как правило, в ресторанах и гостиницах.

Помимо повышения зарплат, компании в сфере туризма делают ставку на HR-маркетинг, активно используя дополнительные преимущества в описании вакансий. Об этом говорят данные первого квартала 2025 года: среди популярных вариантов — подарки детям (+215%), оплата мобильной связи (+211%) и бензина (+210%).

«Развитие внутреннего туризма стимулирует активность работодателей этого сегмента: востребованность специалистов, связанных с гостиничным и ресторанным бизнесом, кратно растет. В то же время кадровый дефицит усложняет поиск квалифицированных работников. В этой ситуации компании все чаще фокусируются на молодежи, сотрудниках предпенсионного и пенсионного возраста», — добавил Кумпель.

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Су-шефы, помощники официантов и работники кухни оказались самыми востребованными специалистами в индустрии туризма. Об этом заявил старший управляющий директор «Авито» Артем Кумпель на профильной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам эксперта, весной 2025 года соискатели работы стали запрашивать контакты работодателей на 145% чаще год к году. «Весной текущего года в индустрии туризма особенно востребованными оказались су-шефы (+70%), помощники официантов (+67%) и работники кухни (+59%). Внутренний туризм в России демонстрирует устойчивый рост, чему способствуют инвестиции в гостиничный бизнес, государственная поддержка отрасли и растущий интерес путешественников к новым направлениям. Так, в регионах наибольший рост вакансий весной зафиксирован в Краснодарском крае (+111%), Казани (+107%) и Санкт-Петербурге (+93%)», — отметил Артем Кумпель. Вместе с ростом вакансий на 47% увеличились и средние предлагаемые зарплаты в отрасли — до 83 412 рублей в месяц. Самые высокооплачиваемые специалисты задействованы, как правило, в ресторанах и гостиницах. Помимо повышения зарплат, компании в сфере туризма делают ставку на HR-маркетинг, активно используя дополнительные преимущества в описании вакансий. Об этом говорят данные первого квартала 2025 года: среди популярных вариантов — подарки детям (+215%), оплата мобильной связи (+211%) и бензина (+210%). «Развитие внутреннего туризма стимулирует активность работодателей этого сегмента: востребованность специалистов, связанных с гостиничным и ресторанным бизнесом, кратно растет. В то же время кадровый дефицит усложняет поиск квалифицированных работников. В этой ситуации компании все чаще фокусируются на молодежи, сотрудниках предпенсионного и пенсионного возраста», — добавил Кумпель.
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