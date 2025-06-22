В Кургане удобно жить, почти все находится рядом. Тюмень поражает красотой набережной и высоким качеством городской среды. Оба города динамично развиваются, сотрудничают и обмениваются трудовыми ресурсами. Об этом URA.RU рассказала lifestyle-блогер Лилия Кремер, которая родилась в Кургане, живет в Тюмени и считает их родными.
«Я родилась в Кургане, получила образование химика и в этом городе добилась первых побед. Здесь спокойно, климат мягче, если сравнивать с Тюменью. В столице Зауралья цены ниже, ремонтируются дома и соцобъекты. Однако в Тюмени поражает общий уровень комфорта городской среды, высокие зарплаты и доступность качественной медпомощи», — отметила блогер, у которой тысячи подписчиков.
На автомобиле в Кургане можно припарковаться практически везде, а вот в центре Тюмени с этим проблемы, подчеркнула Лилия. Она добавила, что курганцам бывает сложно попасть к профильному врачу. Проблемы ЖКХ в областном центре нередко портят настроение местным жителям.
«В Тюмени восхитительная набережная, прекрасные дороги, новые жилые комплексы, современные торговые центры. Ночью город очень красив, едешь и любуешься, как кипит жизнь. Здесь много вузов и возможностей для развития детей. Медицинские учреждения отлично оснащены и выбор специалистов в них шире. По городу установлены бесплатные чистые туалеты, на набережной они даже с кондиционерами», — подчеркивает блогер. Кремер отнесла к минусам Тюмени большие расстояния, из-за которых много времени может уходить на дорогу. Блогер заметила, что в Тюмени работает много зауральцев, хотя и в Кургане нередко можно встретить специалистов из соседнего региона.
По словам блогера, у ней есть проекты, как в Кургане, так и в Тюмени. Она считает Курган городом своего счастливого детства и юности. Малая родина навсегда остается в сердце, сказала Лилия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.