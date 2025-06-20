Тюменцев предупредили об опасности на трассе

Туман накрыл трассу утром 21 июня
В нескольких районах Тюменской области на участке федеральной трассы Тюмень — Омск отмечается низкая видимость и туман. Об этом жителей региона предупредили ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-402 в Заводоуковском МО, Голышмановском, Омутинском и Абатском районе — туман, низкая видимость», — сообщается в telegram-канале дорожной организации.
Опасная обстановка на трассе наблюдается на участке со 123-го по 334 километр. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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