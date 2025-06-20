20 июня 2025

Тюменцев предупредили об опасности на трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Туман накрыл трассу утром 21 июня
Туман накрыл трассу утром 21 июня Фото:

В нескольких районах Тюменской области на участке федеральной трассы Тюмень — Омск отмечается низкая видимость и туман. Об этом жителей региона предупредили ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-402 в Заводоуковском МО, Голышмановском, Омутинском и Абатском районе — туман, низкая видимость», — сообщается в telegram-канале дорожной организации.

Опасная обстановка на трассе наблюдается на участке со 123-го по 334 километр. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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В нескольких районах Тюменской области на участке федеральной трассы Тюмень — Омск отмечается низкая видимость и туман. Об этом жителей региона предупредили ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-402 в Заводоуковском МО, Голышмановском, Омутинском и Абатском районе — туман, низкая видимость», — сообщается в telegram-канале дорожной организации. Опасная обстановка на трассе наблюдается на участке со 123-го по 334 километр. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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