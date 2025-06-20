Тюменцы крайне удивлены такому природному явлению
Жители Тюмени удивились необычному природному явлению — огромному вихревому столбу в небе. Они снимают смерч на видео и делятся в социальных сетях.
«Гигантский смерч. Над Тюменью», — написал под видео очевидец.
В Тюменской области 22 и 23 июня ожидаются дождь, гроза и град. Также в регионе будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 21 метра в секунду. Сотрудники МЧС просят тюменцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.
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