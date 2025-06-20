20 июня 2025

Над Тюменью поднялся гигантский смерч. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменцы крайне удивлены такому природному явлению
Тюменцы крайне удивлены такому природному явлению Фото:

Жители Тюмени удивились необычному природному явлению — огромному вихревому столбу в небе. Они снимают смерч на видео и делятся в социальных сетях.

«Гигантский смерч. Над Тюменью», — написал под видео очевидец.

В Тюменской области 22 и 23 июня ожидаются дождь, гроза и град. Также в регионе будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 21 метра в секунду. Сотрудники МЧС просят тюменцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Тюмени удивились необычному природному явлению — огромному вихревому столбу в небе. Они снимают смерч на видео и делятся в социальных сетях. «Гигантский смерч. Над Тюменью», — написал под видео очевидец. В Тюменской области 22 и 23 июня ожидаются дождь, гроза и град. Также в регионе будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 21 метра в секунду. Сотрудники МЧС просят тюменцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...