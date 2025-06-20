Самые скандальные контракты, суды и долгострои компании «Тюменьтел» в ЯНАО

АО «Тюменьтел» — один из основных застройщиков в ЯНАО, получающий самые дорогие заказы на важные социальные стройки и капитальные ремонты школ, набережных, детских садов, больниц, приютов и поликлиник. Но компания Абрама Овеяна известна также и тем, что растягивает выполнение обязательств перед властями округа на долгие годы, при этом существенно увеличивая суммы контрактов и выпрашивая до 90% авансов. Какими самыми скандальными долгостроями, в том числе провальными известна «Тюменьтел» на Ямале, рассказывается в материале URA.RU.
Дорого-богато: школа в Ноябрьске и детсад в Муравленко
Один из самых известных долгостроев Ямала находится в Ноябрьске. Здесь компания «Тюменьтел» с лета 2020 года возводит школу на 1200 мест с бассейном и атриумом. По старой версии соглашения сторон ее должны были сдать в декабре 2023 года. Теперь допсоглашение отодвинуло сроки на сентябрь 2026 года. Размер аванса составляет 90% от общей стоимости объекта, то есть 4,7 млрд рублей. Между тем, контракт исполнен только на 2,8 млрд рублей. Общая стоимость работ на объекте за эти годы выросла с 2 млрд 547 млн до 5 млрд 242 млн рублей. Недовольство долгим строительством в августе 2024 года публично выражал глава округа Дмитрий Артюхов, когда прибыл на объект в ходе «Честного маршрута».
В апреле 2025 года окружная дирекция капитального строительства (основной заказчик, который охотно заключает контракты с «Тюменьтел») обратилась в Арбитражный суд с иском к компании Овеяна о взыскании неустойки и штрафа в размере 5,3 млн рублей за ненадлежащее исполнение обязательств на строительстве детского сада в Муравленко на 230 мест. Контракт был заключен в августе 2019 года. Садик должны были построить еще в 2021 году, но объект, по данным закупки, до сих пор находится на стадии строительства и существенно подорожал — с 565, 7 млн до 702 млн рублей.
Заканчивается терпение и у надзорных органов. В мае 2025 года прокуратура ЯНАО подала в суд с тем, чтобы аннулировать с «Тюменьтел» два «допа» к муниципальному контракту о капитальном ремонте школы «Радуга» в Красноселькупе (ЯНАО) и вернуть в бюджет района 27,4 млн рублей. Стоимость подряда на капремонт школы составляет 127, 5 млн рублей. Контракт исполнен на 117,5 млн рублей и по обоюдному согласию был расторгнут сторонами 26 мая 2025 года.
В Новом Уренгое к июлю 2025 года должно завершиться благоустройство первой очереди прибрежной зоны озера Молодежного. Набережную от застройщика ждут уже пять лет. «Тюменьтел» израсходовал всю сумму, выделенную городскими властями, — 449 млн рублей, а затем еще 55 млн рублей.
Что еще строит «Тюменьтел» в ЯНАО
- Культурно-спортивный комплекс в селе Красноселькуп за 933 млн рублей. Контракт расторгнут при фактической оплате в 929 млн рублей.
- Административно-хозяйственный корпус Красноселькупской центральной районной больницы за 108,5 млн рублей. Бюджетные деньги потрачены. Контракт подписан в сентябре 2018 года, а расторгнут в январе 2024 года.
- Административное здание УВД в Ноябрьске за 859,6 млн рублей. Его должны были сдать в декабре 2024 года, но закупка до сих пор находится в статусе исполнения.
- Культурно-оздоровительный центр в Муравленко за 2,238 млрд рублей. Объект строится с 2019 года. Компания получила аванс в размере 1,5 млрд рублей. Деньги почти полностью перечислены исполнителю.
- В Муравленко «Тюменьтел» строит общеобразовательную школу на 500 мест за 2,313 млрд рублей. Заведение должны были вести в эксплуатацию в декабре 2024 года. Деньги почти освоены.
И это не все объекты «Тюменьтел» в ЯНАО. В портфеле госконтрактов с дирекцией капстроительства ЯНАО значатся также приюты для подростков, дом-интернат для престарелых, районные больницы и поликлиники — всего на сумму около 12 млрд рублей. Есть у «Тюменьтела» и другие заказчики в ЯНАО: например, дирекция муниципального заказа в Ноябрьске, которой нужен был подрядчик на строительство спортзала и детского дома.
Несмотря на то, что «Тюменьтел» несвоевременно исполняет контрактные обязательства и не укладывается в отведенные суммы и тем самым транслирует в обществе определенный имидж, компания продолжает получать подряды. И это давно уже вызывает вопросы и толки со стороны ямальцев. В СМИ поговаривали даже, что супруга Дмитрия Артюхова якобы является родственницей владельца компании Абрама Овеяна, поэтому фирма всегда получает выгодные контракты в ЯНАО. Однако эти слухи еще в октябре 2021 года развеял сам глава округа.
«Этот строитель — он не дядя, ни родной, ни двоюродный, ни троюродный. История до банальности проста — выходит целая серия таких заказушных статей, проходит две недельки и на моих выходит „инициативная группа“ — давайте нам миллион в месяц, и это все прекращается», — рассказал Дмитрий Артюхов в ходе «Честного маршрута».
В Тюмени Абрам Овеян известен не только как застройщик, но и как почетный консул Армении. На эту должность он был назначен в ноябре 2021 года. К этому времени Овеян заработал 2,9 млрд рублей на контрактах с властями Тюмени и ЯНАО. Гендиректор «Тюменьтела» является также главой армянской диаспоры в Тюменской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!