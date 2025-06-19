19 июня 2025

«Молоко доставляют из Москвы и Питера»: в Тюмени выхаживают лосят, оставшихся без мамы. Видео

В Тюмени спасли недельных лосят, которые остались без мамы
© Служба новостей «URA.RU»
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Лосят обнаружили в Ялуторовском районе
Лосят обнаружили в Ялуторовском районе Фото:

В Тюмени в центре реабилитации животных «У Лукоморья» спасли двух недельных лосят, которых обнаружили в Ялуторовском районе. Малыши остро нуждаются в молоке, однако найти его не так просто. Один лосенок, к тому же, был травмирован. Об этом сообщили в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

«Одиноких малышей обнаружили в Ялуторовском районе. Как и полагается первое время сотрудники лесничества наблюдали, ждали маму. Мама не пришла… Лосят забрали и оперативно доставили в наш центр. Брат и сестра были очень ослаблены. Мамино молоко для этих недельных крох просто жизненно необходимо. Но это вам не котята, к кормящей кошке не подселить, поэтому в ход пошла смесь для кормления телят. Лосята ели с аппетитом, но состояние их резко ухудшалось. Особенно плох был мальчик Лосяш. Его состояние усугубляла травма передней ноги», — указано в сообщении группы.

Организм малышей не воспринимал коровье молоко. Сотрудникам центра пришлось искать лосинное молоко. Лосиная ферма находилась в Костроме, однако весь запах ценного питания там был выкуплен гурманами, которые производят сыр. В итоге скупщики были найдены в Москве и Санкт-Петербурге. Волонтеры выехали туда и привезли заветное молоко лосятам в Тюмень.

Малыши пошли на поправку. Однако молоко быстро заканчивается. Сейчас ветеринары центра смешивают остатки с козьим молоком и ищут способы, как помочь детенышам, поскольку питание им нужно будет до конца лета.

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В Тюмени в центре реабилитации животных «У Лукоморья» спасли двух недельных лосят, которых обнаружили в Ялуторовском районе. Малыши остро нуждаются в молоке, однако найти его не так просто. Один лосенок, к тому же, был травмирован. Об этом сообщили в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте». «Одиноких малышей обнаружили в Ялуторовском районе. Как и полагается первое время сотрудники лесничества наблюдали, ждали маму. Мама не пришла… Лосят забрали и оперативно доставили в наш центр. Брат и сестра были очень ослаблены. Мамино молоко для этих недельных крох просто жизненно необходимо. Но это вам не котята, к кормящей кошке не подселить, поэтому в ход пошла смесь для кормления телят. Лосята ели с аппетитом, но состояние их резко ухудшалось. Особенно плох был мальчик Лосяш. Его состояние усугубляла травма передней ноги», — указано в сообщении группы. Организм малышей не воспринимал коровье молоко. Сотрудникам центра пришлось искать лосинное молоко. Лосиная ферма находилась в Костроме, однако весь запах ценного питания там был выкуплен гурманами, которые производят сыр. В итоге скупщики были найдены в Москве и Санкт-Петербурге. Волонтеры выехали туда и привезли заветное молоко лосятам в Тюмень. Малыши пошли на поправку. Однако молоко быстро заканчивается. Сейчас ветеринары центра смешивают остатки с козьим молоком и ищут способы, как помочь детенышам, поскольку питание им нужно будет до конца лета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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