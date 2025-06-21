Суд арестовал владельца «Торпедо» Соболева

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владелец ФК «Торпедо» арестован
Владелец ФК «Торпедо» арестован Фото:

Владелец футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев арестован. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции. 

«Леониду Соболеву избрана мера пресечения сроком на два месяца», — говорится в заявлении Мещанского районного суда Москвы. Пресс-релиз опубликован в telegram-канале московских судов.

Ранее МВД задержало Соболева, а также директора команды Валерия Скородумова. Их обвиняли в даче взятки главному арбитру матчей с участием «Торпедо». Как уточняет следствие, размер подкупа составлял 1 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владелец футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев арестован. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.  «Леониду Соболеву избрана мера пресечения сроком на два месяца», — говорится в заявлении Мещанского районного суда Москвы. Пресс-релиз опубликован в telegram-канале московских судов. Ранее МВД задержало Соболева, а также директора команды Валерия Скородумова. Их обвиняли в даче взятки главному арбитру матчей с участием «Торпедо». Как уточняет следствие, размер подкупа составлял 1 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...