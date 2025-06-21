Суд арестовал владельца «Торпедо» Соболева

Владелец футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев арестован. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.
«Леониду Соболеву избрана мера пресечения сроком на два месяца», — говорится в заявлении Мещанского районного суда Москвы. Пресс-релиз опубликован в telegram-канале московских судов.
Ранее МВД задержало Соболева, а также директора команды Валерия Скородумова. Их обвиняли в даче взятки главному арбитру матчей с участием «Торпедо». Как уточняет следствие, размер подкупа составлял 1 млн рублей.
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