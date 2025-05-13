Индексация пенсий в 2026 году расстроит одну категорию россиян: что известно о будущих выплатах

В 2026 году пенсии для работающих пенсионеров будут проиндексированы три раза, однако значительного роста выплат ожидать не следует. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений Сергей Гаврилов, уточнив, что почти всю прибавку «съест» инфляция. Что еще известно о будущих выплатах — в материале URA.RU.
Как сильно в 2026 году увеличатся выплаты работающим пенсионерам
Как отметил Гаврилов, в 2026 году выплаты работающим пенсионерам проиндексируют три раза. В феврале размер пенсий будет изменен с учетом инфляции за 2025 год, которая, по прогнозам, составит примерно 7,6%. При среднем размере пенсии в 21 тысячу рублей увеличение выплат составит порядка одной тысячи рублей. Однако, по словам депутата, данная прибавка практически полностью будет нивелирована ростом цен.
Величина апрельской прибавки к пенсиям определяется уровнем доходов Социального фонда, предсказать который заранее невозможно. Перерасчет, проводимый в августе, зависит от размера официальной заработной платы работающего пенсионера, при этом сумма увеличения пенсии, как правило, не превышает нескольких сотен рублей.
Индексация пенсий в 2026 году
Размер страховых пенсий в 2026 году
В 2026 году средний размер пенсии в России может достичь около 25 тысяч рублей. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на депутата Государственной думы Никиту Чаплина. По его словам, рост выплат будет обеспечен за счет двойной индексации пенсий, которая запланирована на следующий год. Первое повышение составит 4%, а второе — 2,3%.
Согласно планам, первая индексация пенсий в 2026 году пройдет с 1 февраля и будет привязана к уровню инфляции за предыдущий год. Вторая индексация состоится с 1 апреля и будет учитывать рост фонда оплаты труда.
Переход на двухэтапную индексацию страховых пенсий
В 2026 году в России будет введена двухэтапная индексация страховых пенсий, как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Пенсии будут увеличиваться дважды в год: в феврале — по уровню инфляции за предыдущий год и в апреле — в зависимости от роста доходов Социального фонда.
Что с пенсиями в 2025 году
Удвоение фиксированной выплаты
С 1 мая 2025 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии для граждан, относящихся к I и II группам инвалидности, а также для лиц, достигших 80-летнего возраста, будет увеличен вдвое вне зависимости от наличия у них работы. По информации РИА Новости, сумма фиксированной выплаты, которая в 2025 году составит 8 728,73 рубля, для указанных категорий граждан возрастет до 17 457,46 рубля.
Индексация социальных пенсий и доплаты в 2025 году
С 1 апреля 2025 года социальные пенсии, в том числе выплаты инвалидам и по случаю потери кормильца, были увеличены на 14,75%. С 1 мая предусмотрены дополнительные меры поддержки. Размер социальной пенсии для детей-инвалидов и лиц с инвалидностью с детства I группы составит 21 177,59 рубля, для инвалидов II группы — 8 824,08 рубля. В случаях, когда сумма пенсии оказывается ниже установленного в регионе прожиточного минимума (в 2025 году — 14 554 рубля), гражданам предоставляется социальная доплата.
Индексация для работающих и неработающих пенсионеры
С 2025 года индексация пенсий осуществляется как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. С начала января пенсии работающим пенсионерам увеличились на 7,3%, а с 1 февраля последовало дополнительное повышение на 2,2%, что в совокупности обеспечило рост выплат примерно на 9,5%.
Как долго не было индексации пенсии работающим пенсионерам
Индексация пенсий работающим пенсионерам в России была отменена с 2016 года и возобновлена с 1 января 2025 года. Таким образом, индексация не проводилась в течение девяти лет.
С начала января выплаты работающим пенсионерам увеличились на 7,3%. Тогда средний размер пенсии для работающих пенсионеров, численность которых составляет 7,85 миллиона человек, достиг 17 300 рублей, тогда как у неработающих пенсионеров (33,2 миллиона человек) эта сумма составляет 24 059 рублей.
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