27 октября 2022

Пермское предприятие вошло в состав федерального совета по развитию

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ПМЭФ-2021, третий день. Санкт-Петербург, уралхим, уралкалий
ПАО «Уралкалий» стало членом федерального экспертного совета Фото:

Министр экономразвития Максим Решетников подписал документ о вхождении ПАО «Уралкалий» в состав Экспертного совета по устойчивому развития. Об этом сообщает АЭИ Прайм со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Для „Уралкалия“ участие в совете — это в первую очередь возможность обмена опытом и содействие продвижению лучших практик в области устойчивого развития. Мы убеждены, что наш опыт позволит внести ценный вклад в работу совета, особенно в условиях активного формирования национальной ESG-инфраструктуры и климатического регулирования», — передает издание слова директора по устойчивому развитию предприятия Елены Эскиной.

Приказ о расширении участников совета подписал экс-губернатор региона, а ныне министр экономразвития России Максим Решетников, он добавил в совет 22 новых участника. Заседания совета проводятся дважды в год, в остальное время члены совета помогают министерству формулировать российскую позицию для продвижения на зарубежных рынках.

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Министр экономразвития Максим Решетников подписал документ о вхождении ПАО «Уралкалий» в состав Экспертного совета по устойчивому развития. Об этом сообщает АЭИ Прайм со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Для „Уралкалия“ участие в совете — это в первую очередь возможность обмена опытом и содействие продвижению лучших практик в области устойчивого развития. Мы убеждены, что наш опыт позволит внести ценный вклад в работу совета, особенно в условиях активного формирования национальной ESG-инфраструктуры и климатического регулирования», — передает издание слова директора по устойчивому развитию предприятия Елены Эскиной. Приказ о расширении участников совета подписал экс-губернатор региона, а ныне министр экономразвития России Максим Решетников, он добавил в совет 22 новых участника. Заседания совета проводятся дважды в год, в остальное время члены совета помогают министерству формулировать российскую позицию для продвижения на зарубежных рынках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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