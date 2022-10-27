Пермское предприятие вошло в состав федерального совета по развитию

28 октября 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

ПАО «Уралкалий» стало членом федерального экспертного совета Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр экономразвития Максим Решетников подписал документ о вхождении ПАО «Уралкалий» в состав Экспертного совета по устойчивому развития. Об этом сообщает АЭИ Прайм со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Для „Уралкалия“ участие в совете — это в первую очередь возможность обмена опытом и содействие продвижению лучших практик в области устойчивого развития. Мы убеждены, что наш опыт позволит внести ценный вклад в работу совета, особенно в условиях активного формирования национальной ESG-инфраструктуры и климатического регулирования», — передает издание слова директора по устойчивому развитию предприятия Елены Эскиной. Приказ о расширении участников совета подписал экс-губернатор региона, а ныне министр экономразвития России Максим Решетников, он добавил в совет 22 новых участника. Заседания совета проводятся дважды в год, в остальное время члены совета помогают министерству формулировать российскую позицию для продвижения на зарубежных рынках.

Министр экономразвития Максим Решетников подписал документ о вхождении ПАО «Уралкалий» в состав Экспертного совета по устойчивому развития. Об этом сообщает АЭИ Прайм со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Для „Уралкалия“ участие в совете — это в первую очередь возможность обмена опытом и содействие продвижению лучших практик в области устойчивого развития. Мы убеждены, что наш опыт позволит внести ценный вклад в работу совета, особенно в условиях активного формирования национальной ESG-инфраструктуры и климатического регулирования», — передает издание слова директора по устойчивому развитию предприятия Елены Эскиной. Приказ о расширении участников совета подписал экс-губернатор региона, а ныне министр экономразвития России Максим Решетников, он добавил в совет 22 новых участника. Заседания совета проводятся дважды в год, в остальное время члены совета помогают министерству формулировать российскую позицию для продвижения на зарубежных рынках.