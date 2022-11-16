Столтенберг поставил точку в вопросе нападения РФ на НАТО

НАТО не видит признаков возможного нападения РФ на страны НАТО, заявил СтолтенбергФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Североатлантический альянс не замечает каких-либо признаков возможного нападения России на страны НАТО. Об этом сообщил глава НАТО Йенс Столтенберг.
«Россия не планирует нападение на НАТО», — заявил Столтенберг. Трансляция выступления ведется в социальных сетях пресс-секретаря главы альянса Оаны Лунгеску. Столтенберг добавил, что в альянсе не видят никаких признаков, которые говорили бы об этом.
Ранее Столтенберг заявил, что не стоит недооценивать Россию, которая по-прежнему обладает большой военной мощью. Также глава альянса отметил, что НАТО не может пойти на мир на Украине на условиях России, передает RT. По поводу падения ракет на территории Польши в НАТО рассказали, что нет данных о намеренном характере инцидента, сообщает телеканал 360. Столтенберг добавил, что важно установить все факты этого инцидента, пишет «Национальная служба новостей».
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Североатлантический альянс не замечает каких-либо признаков возможного нападения России на страны НАТО. Об этом сообщил глава НАТО Йенс Столтенберг. «Россия не планирует нападение на НАТО», — заявил Столтенберг. Трансляция выступления ведется в социальных сетях пресс-секретаря главы альянса Оаны Лунгеску. Столтенберг добавил, что в альянсе не видят никаких признаков, которые говорили бы об этом. Ранее Столтенберг заявил, что не стоит недооценивать Россию, которая по-прежнему обладает большой военной мощью. Также глава альянса отметил, что НАТО не может пойти на мир на Украине на условиях России, передает RT. По поводу падения ракет на территории Польши в НАТО рассказали, что нет данных о намеренном характере инцидента, сообщает телеканал 360. Столтенберг добавил, что важно установить все факты этого инцидента, пишет «Национальная служба новостей».