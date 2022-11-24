24 ноября 2022

Полицейские на встрече с курганскими рестораторами обсудили празднование Нового года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт в поддержку СВО
В курганских ресторанах совершили более 500 преступлений за 10 месяцев Фото:

Сотрудники управления МВД России по Курганской области обсудили с владельцами заведений общепита празднование Нового года. Об этом сообщается на официальном сайте курганского управления.

«Основная цель встречи — наладить взаимодействие между сотрудниками полиции и владельцами кафе, баров, ресторанов для предотвращения совершения преступлений в данных заведениях. Эта тема становится особенно актуальной в преддверии новогодних праздников», — указано в сообщении УМВД.

Замначальника городского УМВД Игорь Соколов на встрече пояснил, что за 10 месяцев в Курганской области сотрудники полиции зафиксировали более 500 нарушений в заведениях общепита. По словам Соколова, чаще всего курганцы совершают преступления из-за алкоголя. Полицейские рекомендуют курганским рестораторам обзавестить физической охраной и системой видеонаблюдения.

Ранее URA.RU писало, что большинство курганских ресторанов не будет работать в новый год. Некоторые владельцы заведений посчитали, что проводить новогоднюю ночь нерентабельно, так как придется платить в два раза больше.

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Сотрудники управления МВД России по Курганской области обсудили с владельцами заведений общепита празднование Нового года. Об этом сообщается на официальном сайте курганского управления. «Основная цель встречи — наладить взаимодействие между сотрудниками полиции и владельцами кафе, баров, ресторанов для предотвращения совершения преступлений в данных заведениях. Эта тема становится особенно актуальной в преддверии новогодних праздников», — указано в сообщении УМВД. Замначальника городского УМВД Игорь Соколов на встрече пояснил, что за 10 месяцев в Курганской области сотрудники полиции зафиксировали более 500 нарушений в заведениях общепита. По словам Соколова, чаще всего курганцы совершают преступления из-за алкоголя. Полицейские рекомендуют курганским рестораторам обзавестить физической охраной и системой видеонаблюдения. Ранее URA.RU писало, что большинство курганских ресторанов не будет работать в новый год. Некоторые владельцы заведений посчитали, что проводить новогоднюю ночь нерентабельно, так как придется платить в два раза больше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...