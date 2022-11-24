Полицейские на встрече с курганскими рестораторами обсудили празднование Нового года

25 ноября 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

В курганских ресторанах совершили более 500 преступлений за 10 месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники управления МВД России по Курганской области обсудили с владельцами заведений общепита празднование Нового года. Об этом сообщается на официальном сайте курганского управления. «Основная цель встречи — наладить взаимодействие между сотрудниками полиции и владельцами кафе, баров, ресторанов для предотвращения совершения преступлений в данных заведениях. Эта тема становится особенно актуальной в преддверии новогодних праздников», — указано в сообщении УМВД. Замначальника городского УМВД Игорь Соколов на встрече пояснил, что за 10 месяцев в Курганской области сотрудники полиции зафиксировали более 500 нарушений в заведениях общепита. По словам Соколова, чаще всего курганцы совершают преступления из-за алкоголя. Полицейские рекомендуют курганским рестораторам обзавестить физической охраной и системой видеонаблюдения. Ранее URA.RU писало, что большинство курганских ресторанов не будет работать в новый год. Некоторые владельцы заведений посчитали, что проводить новогоднюю ночь нерентабельно, так как придется платить в два раза больше.

Сотрудники управления МВД России по Курганской области обсудили с владельцами заведений общепита празднование Нового года. Об этом сообщается на официальном сайте курганского управления. «Основная цель встречи — наладить взаимодействие между сотрудниками полиции и владельцами кафе, баров, ресторанов для предотвращения совершения преступлений в данных заведениях. Эта тема становится особенно актуальной в преддверии новогодних праздников», — указано в сообщении УМВД. Замначальника городского УМВД Игорь Соколов на встрече пояснил, что за 10 месяцев в Курганской области сотрудники полиции зафиксировали более 500 нарушений в заведениях общепита. По словам Соколова, чаще всего курганцы совершают преступления из-за алкоголя. Полицейские рекомендуют курганским рестораторам обзавестить физической охраной и системой видеонаблюдения. Ранее URA.RU писало, что большинство курганских ресторанов не будет работать в новый год. Некоторые владельцы заведений посчитали, что проводить новогоднюю ночь нерентабельно, так как придется платить в два раза больше.