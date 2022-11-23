Большинство курганских ресторанов отказались работать в Новый год

Курганцы будут отмечать Новый год дома Фото: Размик Закарян © URA.RU

Большая часть крупных ресторанов и пабов в городе Кургане не будут работать 31 декабря. Всего два крупных ресторана будут принимать клиентов в новогоднюю ночь. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили администраторы курганских заведений общепита.

«Заведение не будет работать 31 декабря. Мы проводим корпоративы до Нового года. Наш ресторан продолжит работу с 1 января», — рассказал корреспонденту URA.RU администратор одного из общепитов.

Некоторые курганские рестораторы посчитали, что невыгодно проводить новогоднюю ночь, так как владельцы заведений и посетители не готовы платить в два раза больше за праздник. Из восьми заведений, с которыми связался корреспондент URA.RU, проводить новогоднюю ночь будут только два: рестоклуб «Гости» и бар «Шашлык и пляски».

Источник, приближенный к ресторанному бизнесу, рассказал URA.RU, что проводить такие мероприятия нерентабельно. «Просто артисты хотят слишком много денег, персонал хочет много денег, чтобы выйти на работу. Ресторан отрабатывает до Нового года, и потом некому работать, потому что повара, официанты — все работают на износ. Новогоднюю ночь они проведут дома, а потом с новыми силами выйдут на смены», — рассказал URA.RU инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что к декабрю должны быть украшены все курганские госучреждения. К 1 декабря все учреждения культуры и соцсферы должны быть по-новогоднему украшены. Курганские власти также встретятся с руководителями УК и обсудят идею украсить к празднику подъезды и дворы жилых домов.