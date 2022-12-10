Авиакомпания «Ред Вингс» открыла станцию оперативного техобслуживания самолетов в Кольцово

Авиаперевозчик «Ред Вингс» сертифицировал свою первую станцию оперативного технического обслуживания самолетов SSJ-100 в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом рассказали на сайте авиакомпании.
«Первым реализованным проектом стала организация собственной линейной станции оперативного технического обслуживания воздушных судов SSJ-100 на территории аэропорта Кольцово, который является одним из основных хабов авиакомпании. SSJ-100 составляют основу флота авиакомпании. В настоящий момент компания эксплуатирует 17 таких лайнеров», — сообщили в «Ред Вингс».
Инженеры и техники авиаперевозчика будут осуществлять круглосуточное оперативное обслуживание воздушных судов. Пять самолетов постоянно базируются и выполняют международные и внутренние рейсы из аэропорта «Кольцово».
Ранее URA.RU сообщало об авиаперевозчике «Ред Вингс», который получит в лизинг четыре подержанных самолета. Отремонтированные самолеты моделей ТУ-204 и ТУ-214 будут переданы авиакомпании до 2024 года.
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