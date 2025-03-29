«Мне кажется, мы свободны»: Куйвашев передал Паслеру власть в Свердловской области. Фото

В Екатеринбурге официально представили нового губернатора Паслера

29 марта 2025 в 00:38 Размер текста - 17 +

Денис Паслер и Евгений Куйвашев когда-то были ближе Фото: Илья Московец © URA.RU Церемония передачи власти в Свердловской области прошла в экспресс-режиме — за 20 минут. И представление нового главы региона Дениса Паслера (бывший свердловский премьер, в последние годы управлявший Оренбуржьем) будто бы затмило прощание с 13-летней эпохой Евгения Куйвашева. Как он скромно появился и так же уходил, а истеблишмент гадал, что же будет дальше, записывал корреспондент URA.RU. Изначально, когда утром 27 марта чиновники и депутаты стали получать приглашение на первую встречу с Паслером, некоторые готовились к более обстоятельному разговору. А когда стало известно, что зовут не только членов кабмина, но и мэров, депутатов, силовиков, ожидания чего-то большого, сокровенного улетучились. Однако, признался один госслужащий, на знакомство все равно шел с некоторым волнением. Оно объяснимо: добрая половина правительства не представляет, искать ли сейчас новую работу. Как понравиться новому шефу? Не ссорились ли они с молодым премьером Паслером в середине 2010-х? Сейчас и не вспомнить. В ожидании начала гости обменивались новостями, рукопожатиями и объятиями. Дмитрий Жуков и Александр Вервейн Фото: Илья Московец © URA.RU Самые обязательные появились в резиденции на Горького сильно заранее — за час до намеченного на 15:30 мероприятия. Так, например, поступили депутаты заксо из «старой гвардии» Петр Соколюк и Михаил Копытов, работавшие в своем время с Паслером-депутатом. Пораньше явился и депутат Госдумы Андрей Кузнецов. Внутри уже были и «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин, мэры Владимир Моисеев (Туринск), Михаил Слепухин (Кушва), Олег Нейфельд (Богданович), Григорий Вихарев (Белоярский). Кстати, принцип отбора глав был прост: смотрели, кого можно выдернуть на церемонию, не обещавшую быть продолжительной (не звать же Василия Сизикова из Серова, до которого 350 километров). В одиночестве появился первый вице-спикер заксо Дмитрий Жуков, помогавший в свое время Паслеру исключать из политики мощного Сергея Семеновых (Жуков победил его в родном для Паслера Серовском округе) и, как считается, по этой причине имеющий сейчас все основания для карьерного роста. Из замов губернатора не было только курирующего строительство Сергея Швиндта — он в отпуске на целый месяц Фото: Илья Московец © URA.RU «Да, Денис Владимирович предлагал мою кандидатуру для выдвижения на праймериз [„Единой России“], поддерживал. Он был до этого депутатом от округа, а я после избрался… Евгений Владимирович одобрил мое выдвижение…» — повспоминал он по просьбе корреспондента. Отношения с новым губернатором Жуков назвал «нормальными, рабочими». У министра здравоохранения Андрея Карлова удалось спросить, не переживает ли он за себя — ведь в регион едет вернейшая соратница Паслера Татьяна Савинова, курировавшая в Оренбуржье как раз медицину. «Я полностью доверяю интуиции Дениса Владимировича, когда нужно формировать свою команду», — удивительно спокойно прокомментировал он. Почти одновременно зашли депутаты Госдумы Жанна Рябцева и Андрей Альшевских, глава управления госархивами Свердловской области Роман Тараборин (ему при Куйвашеве прочили кресло директора антикоррупционного департамента) и вице-спикер заксо Армен Карапетян. Он, по слухам, был среди немногих, кому Куйвашев объявил о своей отставке в полдень 24 марта (то есть за два дня того, как о ней узнали все). И Тараборин, и Карапетян заявили, что пребывают в хорошем настроении. «А почему настроение должно быть плохое? Что-то случилось? Погода хорошая…» — как-то нарочито, на грани троллинга, удивлялся депутат. Армен Карапетян, имевший репутацию преследователя Куйвашева Фото: Илья Московец © URA.RU В «боевом» расположении духа находился и депутат Вячеслав Вегнер. «Мы всегда полны оптимизма, потому что коммунизм на горизонте. А что такое горизонт? Линия, которая отдаляется, когда ты к ней приближаешься», — взялся внезапно рассуждать депутат от КПРФ Игорь Аксенов. Его товарища, главу свердловских коммунистов Александра Ивачева, на горизонте не было. «Улетел в отпуск. Билеты ему что ли возвращать?» — объяснил еще один его коллега. Руководители всех остальных парламентских фракций присутствовали. Представителей бизнеса среди приглашенных не оказалось, с ними Паслер будет знакомиться 4 апреля. Но URA.RU решило заранее узнать, каковы ожидания от нового губернатора. «Мы рассчитываем, что под его руководством сформируется сплоченная команда, способная эффективно взаимодействовать с органами власти, бизнес-сообществом, общественными организациями и жителями. Урал всегда стремится к лидерству, и мы гордимся своей так называемой „уральской агрессией“ — тем драйвом и решительностью, которые мотивируют нас быть первыми и лучшими. В то же время нам жизненно необходимо четкое и понятное государственное финансирование инфраструктуры, чтобы бизнес и сервисные отрасли могли стабильно развиваться, а качество жизни людей неуклонно повышалось», — заочно поделился лидер местной «Деловой России» Леонид Гункевич. Зелимхан Муцоев (слева) в последнее время все чаще появляется на публике Фото: Илья Московец © URA.RU Ровно к 15:30 прибыл один из богатейших депутатов Госдумы, 65-летний Зелимхан Муцоев, недавно договорившийся (причем с Куйвашевым в том числе) о своем переизбрании в 2026-м. В беседе с журналистом он поспешил опровергнуть последний слух — о том, что хотел передать свое место в ГД кому-то из сыновей: «У них своя жизнь, у меня своя. Они нормально работают». Потом была шутливая пикировка с другим депутатом — Сергеем Бидонько. Он, приветствуя Муцоева, назвал его аксакалом. «Сам хочет подчеркнуть, что он молодой», — поулыбался в ответ Муцоев. Мэр Алексей Орлов был вместе со спикером думы Анной Гурарий. Ее мужа Евгения — помощника полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги — сватают на должность руководителя аппарата правительства. В том, что Иван Детченя уйдет, не сомневается никто. Он и сам как будто это подтвердил, появившись ближе к 15:40 в компании Куйвашева, к которому не все решались подходить (нельзя ведь злить новое начальство). Не стремился ко всеобщему вниманию, впрочем, и сам Куйвашев. Без лишнего шума он прошел за закрытые двери в сторону своего кабинета, где уже были Жога и Паслер. Для тех, кто следит за новостями все последние дни, это стало настоящим событием: на публике губернатора не видели с начала недели, и последние пару дней он якобы не отвечал даже по телефону. Чем он был занят, гадают до сих пор. По одной версии, из Москвы он вернулся накануне (и выносил последние вещи из кабинета), по другой — утром 28 марта. Евгений Куйвашев внимания старался не привлекать Фото: Илья Московец © URA.RU Силовой блок был представлен Игорем Николаевым (УФСБ), Александром Мешковым (МВД), Дмитрием Глушенковым (командующий войсками ЦВО), Богданом Францишко (СК), Константином Шуршиным (Росгвардия), Борисом Крыловым (прокуратура). По-хозяйски им помогал разместиться министр общественной безопасности Николай Кудрявцев. Случайным образом в рядах правоохранителей оказался мэр Березовского Евгений Писцов. Кудрявцев рекомендовал ему обойтись без резких движений и остаться уж на месте. Первые лица чуть задержались. Началась церемония необычно: полпред Жога зачитал указ президента об отставке Куйвашева и назначении Паслера врио губернатора, а затем поблагодарил последнего за многолетний труд. Все встали, начались аплодисменты. Овация была столь продолжительной, что Куйвашев в какой-то момент засмущался. Позднее его подчиненный объяснит: экс-губернатор больше всего опасался какого-то равнодушия или вообще негатива (хотя с чего бы). Паслера Жога назвал человеком, которому хорошо знаком регион, который хорошо понимает местные культуру и традиции: «Я уверен, что Денис Владимирович сможет эффективно решить задачи, стоящие перед регионом, и продолжить курс на развитие Свердловской области, повышение качества жизни жителей… Самое главное сейчас — заручиться поддержкой жителей Среднего Урала, впереди нас ждет много сложной и напряженной работы, уверен, что Денис Владимирович справится». Денис Паслер с речью уложился в минуту Фото: Илья Московец © URA.RU Следующим слово взял сам Паслер. Признался, что со многими знаком и что ему почетно и приятно вернуться на родину. Также признал большие заслуги предшественника, попросил у присутствующих помощи и поддержки, а закончил выступление словами: «Всех рад видеть. За работу!». Длилась его речь всего минуту. Куйвашев говорил две. Помощница подложила на трибуну листок с речью, но туда экс-губернатор посмотрел единственный раз, когда делал реверанс в адрес Паслера. «Я помню и знаю вас как грамотного управленца, умного, сильного, талантливого руководителя. Уверен, что Свердловская область в надежных руках» — сказал Куйвашев. Свидетели, конечно, вспоминали, как набирающий политический вес глава региона в 2016-м избавлялся от амбициозного главы правительства. После началась самая эмоциональная часть. Переведя дыхания, экс-губернатор сказал: «А всем вам, коллеги, я хотел бы сказать огромное спасибо…» Пока звучали аплодисменты, хотел выпить воды, но передумал. «Это члены правительства, главы, депутаты всех уровней, руководители правоохранительных уровней, федеральных органов исполнительной власти… — продолжил Куйвашев. — Мы все работали как одна команда. И я безмерно благодарен вам и счастлив». Тут его голос дрогнул. Куйвашев с трудом сдерживал слезы. «Если я кого-то обидел ненароком, простите меня», — закончил он, положа руку на сердце. Зал снова аплодировал. Евгений Куйвашев едва не расплакался Фото: Илья Московец © URA.RU На пресс-подходе, отвечая на вопрос URA.RU, Паслер решил успокоить чиновников, сказав, что увольнять никого не будет, пока не познакомится. Куйвашева попросили перечислить ключевые достижения. Он выделил развитие кольцевой дороги. На вопрос от URA.RU, куда дальше, отвечать не стал. Поговаривают про Совфед. Уходил Куйвашев с тем же Детченей. Рябцева решила с Куйвашевым обняться. Спикеру заксо Людмиле Бабушкиной, сенатору Виктору Шептию и депутату заксо Михаилу Зубареву он просто пожал руку. «Мне кажется, мы свободны», — сказал Шептий. «Насколько?» — смеясь, поинтересовалась Рябцева. «Навсегда», — с иронией добавил сенатор. А Паслер еще побыл в кабинете и поехал с Жогой на хоккей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Церемония передачи власти в Свердловской области прошла в экспресс-режиме — за 20 минут. И представление нового главы региона Дениса Паслера (бывший свердловский премьер, в последние годы управлявший Оренбуржьем) будто бы затмило прощание с 13-летней эпохой Евгения Куйвашева. Как он скромно появился и так же уходил, а истеблишмент гадал, что же будет дальше, записывал корреспондент URA.RU. Изначально, когда утром 27 марта чиновники и депутаты стали получать приглашение на первую встречу с Паслером, некоторые готовились к более обстоятельному разговору. А когда стало известно, что зовут не только членов кабмина, но и мэров, депутатов, силовиков, ожидания чего-то большого, сокровенного улетучились. Однако, признался один госслужащий, на знакомство все равно шел с некоторым волнением. Оно объяснимо: добрая половина правительства не представляет, искать ли сейчас новую работу. Как понравиться новому шефу? Не ссорились ли они с молодым премьером Паслером в середине 2010-х? Сейчас и не вспомнить. Самые обязательные появились в резиденции на Горького сильно заранее — за час до намеченного на 15:30 мероприятия. Так, например, поступили депутаты заксо из «старой гвардии» Петр Соколюк и Михаил Копытов, работавшие в своем время с Паслером-депутатом. Пораньше явился и депутат Госдумы Андрей Кузнецов. Внутри уже были и «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин, мэры Владимир Моисеев (Туринск), Михаил Слепухин (Кушва), Олег Нейфельд (Богданович), Григорий Вихарев (Белоярский). Кстати, принцип отбора глав был прост: смотрели, кого можно выдернуть на церемонию, не обещавшую быть продолжительной (не звать же Василия Сизикова из Серова, до которого 350 километров). В одиночестве появился первый вице-спикер заксо Дмитрий Жуков, помогавший в свое время Паслеру исключать из политики мощного Сергея Семеновых (Жуков победил его в родном для Паслера Серовском округе) и, как считается, по этой причине имеющий сейчас все основания для карьерного роста. «Да, Денис Владимирович предлагал мою кандидатуру для выдвижения на праймериз [„Единой России“], поддерживал. Он был до этого депутатом от округа, а я после избрался… Евгений Владимирович одобрил мое выдвижение…» — повспоминал он по просьбе корреспондента. Отношения с новым губернатором Жуков назвал «нормальными, рабочими». У министра здравоохранения Андрея Карлова удалось спросить, не переживает ли он за себя — ведь в регион едет вернейшая соратница Паслера Татьяна Савинова, курировавшая в Оренбуржье как раз медицину. «Я полностью доверяю интуиции Дениса Владимировича, когда нужно формировать свою команду», — удивительно спокойно прокомментировал он. Почти одновременно зашли депутаты Госдумы Жанна Рябцева и Андрей Альшевских, глава управления госархивами Свердловской области Роман Тараборин (ему при Куйвашеве прочили кресло директора антикоррупционного департамента) и вице-спикер заксо Армен Карапетян. Он, по слухам, был среди немногих, кому Куйвашев объявил о своей отставке в полдень 24 марта (то есть за два дня того, как о ней узнали все). И Тараборин, и Карапетян заявили, что пребывают в хорошем настроении. «А почему настроение должно быть плохое? Что-то случилось? Погода хорошая…» — как-то нарочито, на грани троллинга, удивлялся депутат. В «боевом» расположении духа находился и депутат Вячеслав Вегнер. «Мы всегда полны оптимизма, потому что коммунизм на горизонте. А что такое горизонт? Линия, которая отдаляется, когда ты к ней приближаешься», — взялся внезапно рассуждать депутат от КПРФ Игорь Аксенов. Его товарища, главу свердловских коммунистов Александра Ивачева, на горизонте не было. «Улетел в отпуск. Билеты ему что ли возвращать?» — объяснил еще один его коллега. Руководители всех остальных парламентских фракций присутствовали. Представителей бизнеса среди приглашенных не оказалось, с ними Паслер будет знакомиться 4 апреля. Но URA.RU решило заранее узнать, каковы ожидания от нового губернатора. «Мы рассчитываем, что под его руководством сформируется сплоченная команда, способная эффективно взаимодействовать с органами власти, бизнес-сообществом, общественными организациями и жителями. Урал всегда стремится к лидерству, и мы гордимся своей так называемой „уральской агрессией“ — тем драйвом и решительностью, которые мотивируют нас быть первыми и лучшими. В то же время нам жизненно необходимо четкое и понятное государственное финансирование инфраструктуры, чтобы бизнес и сервисные отрасли могли стабильно развиваться, а качество жизни людей неуклонно повышалось», — заочно поделился лидер местной «Деловой России» Леонид Гункевич. Ровно к 15:30 прибыл один из богатейших депутатов Госдумы, 65-летний Зелимхан Муцоев, недавно договорившийся (причем с Куйвашевым в том числе) о своем переизбрании в 2026-м. В беседе с журналистом он поспешил опровергнуть последний слух — о том, что хотел передать свое место в ГД кому-то из сыновей: «У них своя жизнь, у меня своя. Они нормально работают». Потом была шутливая пикировка с другим депутатом — Сергеем Бидонько. Он, приветствуя Муцоева, назвал его аксакалом. «Сам хочет подчеркнуть, что он молодой», — поулыбался в ответ Муцоев. Мэр Алексей Орлов был вместе со спикером думы Анной Гурарий. Ее мужа Евгения — помощника полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги — сватают на должность руководителя аппарата правительства. В том, что Иван Детченя уйдет, не сомневается никто. Он и сам как будто это подтвердил, появившись ближе к 15:40 в компании Куйвашева, к которому не все решались подходить (нельзя ведь злить новое начальство). Не стремился ко всеобщему вниманию, впрочем, и сам Куйвашев. Без лишнего шума он прошел за закрытые двери в сторону своего кабинета, где уже были Жога и Паслер. Для тех, кто следит за новостями все последние дни, это стало настоящим событием: на публике губернатора не видели с начала недели, и последние пару дней он якобы не отвечал даже по телефону. Чем он был занят, гадают до сих пор. По одной версии, из Москвы он вернулся накануне (и выносил последние вещи из кабинета), по другой — утром 28 марта. Силовой блок был представлен Игорем Николаевым (УФСБ), Александром Мешковым (МВД), Дмитрием Глушенковым (командующий войсками ЦВО), Богданом Францишко (СК), Константином Шуршиным (Росгвардия), Борисом Крыловым (прокуратура). По-хозяйски им помогал разместиться министр общественной безопасности Николай Кудрявцев. Случайным образом в рядах правоохранителей оказался мэр Березовского Евгений Писцов. Кудрявцев рекомендовал ему обойтись без резких движений и остаться уж на месте. Первые лица чуть задержались. Началась церемония необычно: полпред Жога зачитал указ президента об отставке Куйвашева и назначении Паслера врио губернатора, а затем поблагодарил последнего за многолетний труд. Все встали, начались аплодисменты. Овация была столь продолжительной, что Куйвашев в какой-то момент засмущался. Позднее его подчиненный объяснит: экс-губернатор больше всего опасался какого-то равнодушия или вообще негатива (хотя с чего бы). Паслера Жога назвал человеком, которому хорошо знаком регион, который хорошо понимает местные культуру и традиции: «Я уверен, что Денис Владимирович сможет эффективно решить задачи, стоящие перед регионом, и продолжить курс на развитие Свердловской области, повышение качества жизни жителей… Самое главное сейчас — заручиться поддержкой жителей Среднего Урала, впереди нас ждет много сложной и напряженной работы, уверен, что Денис Владимирович справится». Следующим слово взял сам Паслер. Признался, что со многими знаком и что ему почетно и приятно вернуться на родину. Также признал большие заслуги предшественника, попросил у присутствующих помощи и поддержки, а закончил выступление словами: «Всех рад видеть. За работу!». Длилась его речь всего минуту. Куйвашев говорил две. Помощница подложила на трибуну листок с речью, но туда экс-губернатор посмотрел единственный раз, когда делал реверанс в адрес Паслера. «Я помню и знаю вас как грамотного управленца, умного, сильного, талантливого руководителя. Уверен, что Свердловская область в надежных руках» — сказал Куйвашев. Свидетели, конечно, вспоминали, как набирающий политический вес глава региона в 2016-м избавлялся от амбициозного главы правительства. После началась самая эмоциональная часть. Переведя дыхания, экс-губернатор сказал: «А всем вам, коллеги, я хотел бы сказать огромное спасибо…» Пока звучали аплодисменты, хотел выпить воды, но передумал. «Это члены правительства, главы, депутаты всех уровней, руководители правоохранительных уровней, федеральных органов исполнительной власти… — продолжил Куйвашев. — Мы все работали как одна команда. И я безмерно благодарен вам и счастлив». Тут его голос дрогнул. Куйвашев с трудом сдерживал слезы. «Если я кого-то обидел ненароком, простите меня», — закончил он, положа руку на сердце. Зал снова аплодировал. На пресс-подходе, отвечая на вопрос URA.RU, Паслер решил успокоить чиновников, сказав, что увольнять никого не будет, пока не познакомится. Куйвашева попросили перечислить ключевые достижения. Он выделил развитие кольцевой дороги. На вопрос от URA.RU, куда дальше, отвечать не стал. Поговаривают про Совфед. Уходил Куйвашев с тем же Детченей. Рябцева решила с Куйвашевым обняться. Спикеру заксо Людмиле Бабушкиной, сенатору Виктору Шептию и депутату заксо Михаилу Зубареву он просто пожал руку. «Мне кажется, мы свободны», — сказал Шептий. «Насколько?» — смеясь, поинтересовалась Рябцева. «Навсегда», — с иронией добавил сенатор. А Паслер еще побыл в кабинете и поехал с Жогой на хоккей.