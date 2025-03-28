Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) отремонтировал и вернул в строй рекордное количество техники — 560 самолетов и 1,5 тысячи двигателей в годы Великой отечественной войны (ВОВ). Коллектив завода в те годы был относительно невелик — всего 450-500 человек. Как небольшое предприятие ремонтировало бомбардировщики и истребители, модернизировало всю советскую авиаотрасль, выпускало детали для снарядов легендарной «Катюши» — в материале URA.RU.
История завода
На момент начала войны завод носил название Свердловская авиаремонтная мастерская ремонтно-технического управления «Аэрофлота». В 1943 году он стал известен как Авиаремонтная база №404 Гражданского Воздушного Флота (АРБ №404 ГВФ). Уральским заводом гражданской авиации предприятие стало только в 1996 году. В годы войны здесь ремонтировали самолеты У-2, различные авиадвигатели (М-11, М-17, МГ-31, М-62), узлы двигателей и даже аэросани. Также на заводе собирали бомбардировщики АНТ-40 (СБ) и истребители И-15 и И-16.
Модернизация и производство
Предприятие активно занималось модернизацией советских самолетов. Перед войной здесь освоили ремонт учебных самолетов У-2 и их двигателей М-11, что позволило в кратчайшие сроки превратить У-2 в легкий ночной бомбардировщик с возможностью нести бомбовую нагрузку от 100 до 350 кг.
С моторами М-11 было выпущено более 50 тысяч самолетов. «Коллектив Свердловских авиаремонтных мастерских отмечен как один из лучших при выполнении задания по выпуску моторов М-11 для работы на земле. Несмотря на сложные условия, коллектив справлялся досрочно, поддерживая нашу доблестную Красную Армию», — говорилось в приказе №46 по САРМ РТУ «Аэрофлота» от 6 мая 1942 года.
Также предприятие проводило замену моторов на самолетах ЛИ-2. Адаптированные под военные нужды, эти изначально пассажирские самолеты использовали для высадки десанта и партизанских отрядов.
Новые технологии и снаряды для «Катюши»
В условиях войны инженеры предприятия много сил тратили на внедрение новых технологий. Например, на технологию балансировки шатунно-кривошипного механизма и коленчатого вала двигателя М-11. Для заливки втулок главного шатуна баббитом (сплав на основе олова или свинца) был разработан специальный станок с нагревательным устройством. Эти инновации позволили сократить время ремонта и увеличить количество восстановленных моторов и самолетов.
Стабильную работу авиаремонтного предприятия обеспечивали три цеха: моторный, самолетный и механический. На последнем изготавливали детали реактивных снарядов для легендарной артиллерийской системы «Катюша». Только за одну смену цех выпускал 135 деталей.
В апреле 1945 года авиаремонтная база №404 вновь получила переходящее Красное Знамя ГВФ и ЦК Союза авиаработников, а также звание «Лучшая авиаремонтная база ГВФ». За годы войны коллектив завода победил в социалистическом соревновании ремонтных предприятий «Аэрофлота» шесть раз.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!