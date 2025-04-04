Что известно о соратнице губернатора Паслера, получившей супер-должность, и чего от нее ждут

Татьяна Савинова инициирует отставки в свердловских больницах

05 апреля 2025 в 15:28 Размер текста - 17 +

Татьяна Савинова последние пять лет была вице-губернатором в Оренбуржье Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Татьяна Савинова назначена на созданную под нее должность замгубернатора-министра здравоохранения Свердловской области (прежде эти посты были разделены). Аналогичную позицию она занимала в правительстве Оренбуржья, которое Паслер возглавлял с 2019 года по 26 марта 2025-го. Савинова, сходятся в оценке собеседники URA.RU, пользуется особым его расположением (якобы ближе пока нет никого). Рассказываем, что известно о чиновнице и ее семье и каких первых шагов от Савиновой ждут. В списке не только увольнения. Этот материал был впервые опубликован 31 марта. Мы обновляем его в связи с официальным объявлением о приходе Савиновой в свердловский кабмин. Екатеринбургский этап Татьяне Савиновой 54 года. Она родилась в Могилеве-Подольском Винницкой области (Украина). В 1993 году окончила Уральский государственный медицинский институт (ныне УгМУ) по специальности «Педиатрия», в 2007 году — Уральскую академию государственной службы. Является кандидатом медицинских наук. Карьеру начинала с должности врача-интерна кафедры детских инфекционных болезней УгМИ в 1993 году, затем четыре года была врачом-педиатром инфекционного отделения детской инфекционной горбольницы №4. В администрацию Екатеринбурга пришла в 1998 году на должность обычного специалиста и вскоре стала первым заместителем начальника управления здравоохранения. Говорят, что Татьяна Савинова фактически была руководителем горздрава Фото: Анна Майорова © URA.RU На этом посту Савинова проработала до января 2019 года. Покинула его через несколько месяцев после смены команды в Екатеринбурге — в связи с ликвидацией должности. Ее позиции были столь сильны, что Савинову называли «серым кардиналом» горздрава и в разное время называли кандидатом в министры. Когда Денис Паслер был председателем свердловского правительства (2012—2016 годы), Савинова отчитывалась перед ним о развитии медицины в Екатеринбурге. Уйдя с муниципальной службы, она с апреля по июнь 2019 года была генеральным директором ООО «Клиника Павлова». Переезд в Оренбург В июле 2019-го только ставший врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер пригласил Савинову в свою команду и назначил исполняющей обязанности министра здравоохранения. После победы Паслера на выборах, она избавилась от приставки «и. о.» и одновременно заняла должность заместителя губернатора. Местные журналисты, подводя итоги ее руководства, выделяли строительство новых больниц и ремонт старых. В отчете за 2024 год Савинова рассказывала, что сейчас в Оренбуржье работают 51 больница и 142 поликлиники, там трудятся больше 25 тысяч медиков, еще 139 объектов отремонтировано, закуплено свыше 2,5 тысяч единиц медоборудования и 104 машины скорой помощи. Татьяна Савинова занимается фигурным катанием с раннего детства Фото: минздрав Оренбургской области При Савиновой произошло укрупнение больниц в отдаленных районах. Новшество восприняли неоднозначно, ведь теперь за помощью врачей жителям приходится ездить не в свой районный центр, а дальше. Также в небольших поселках стали активно устанавливать модульные фельдшерско-акушерские пункты и, опять же, понравилось это не всем: в некоторых территориях сетовали, что хорошие амбулатории заменили на «скворечники». Оренбуржцам чиновница запомнилась также как творческая личность. «Я очень-очень волнуюсь. Но мы справились, да? Вы уже поняли, что я очень люблю фигурное катание и в моей жизни очень много спорта. В Оренбургской области сильная школа фигурного катания», — делилась она после выступления в День матери в 2019 году. А в 2021-м чиновница раскрылась как актриса: сыграла главную роль в благотворительном спектакле гостиница «Астория» по сюжету одноименного произведения Александра Штейна о жителях Ленинграда 1941 года. Также Савинова танцевала с творческими коллективами, а на открытие корпуса одной из больниц даже спела. Семья Эдуард Мамин — хирург-гинеколог с 19-летним стажем Фото: соцсети Савинова из династии врачей. Ее отец Леонид Мамин долгое время возглавлял Центр санитарно-эпидемиологического надзора по Октябрьскому и Кировскому районам Екатеринбурга. В 2009—2011 годах его обвиняли по статье 286 УК РФ (превышении должностных полномочий). По версии следствия, в 2005—2006 годах Мамин заключал со школами и детсадами договоры на проведение платных обследований перед процедурой лицензирования. Однако его оправдали. Летом 2019-го, то есть спустя несколько месяцев после увольнения топ-чиновницы из администрации Екатеринбурга, в ГКБ №7 сократили сначала мать Татьяны Савиновой Майю Мамину, а в сентябре уведомление о сокращении вручили ее брату Эдуарду — ведущему специалисту-гинекологу больницы, отцу шестерых детей. На его защиту встали пациенты, были обращения в прокуратуру и Следственный комитет. В итоге и Майя Маминова, и Эдуард Мамин в больнице остались. Константин Савинов возглавляет ГКБ №2 уже 22 года Фото: верх-исетский.екатеринбург.рф Муж Татьяны Савиновой Константин с 2003 года возглавляет ГКБ №2. Он окончил Свердловский мединститут в 1994-м, затем до 1998 года работал анестезиологом-реаниматологом в городской Детской многопрофильной больнице №9. В 2017-м Савинов оказался в центре скандала. С ГКБ №2 через суд пытались взыскать 1,5 млн рублей дебиторской задолженности за проведенные анализы. Инициировал процедуру Екатеринбургский консультационно-диагностический центр. По итоге ЕКДЦ объединили с ГКБ №14, главврача центра Валерия Серебренникова уволили. Участвовала ли в этом Савинова, доподлинно не известно. В 2021-м Константин Савинов подавал документы для участия в праймериз «Единой России» перед выборами в заксобрание. Но в итоговый список кандидатов не прошел. Будет ли конфликт интересов, если Савинова станет куратором областной медицины, в том, что ее супруг руководит подведомственным учреждением, — отдельная интрига. Собеседники URA.RU высказывают разные предположения. Ожидания По мнению сразу нескольких источников агентства, близких к правительству, Савинова инициирует масштабные кадровые перестановки в областном минздраве. О покинувшем кресло министра Андрее Карлове она, как утверждает один из собеседников URA.RU, ранее «отзывалась негативно». Еще от Савиновой ждут масштабной смены главврачей — особенно в ключевых больницах. Защищен якобы только начальник областной больницы Игорь Трофимов (экс-министр). Ему, по слухам, покровительствует глава федерального Минздрава Михаил Мурашко. Также Савинова, вероятно, будет выступать за более широкое применение аутсорса в медучреждениях. То есть передачу побочных услуг (вроде клининга, продажи бахил) сторонним фирмам. Аналогичную реформу она проводила в Оренбуржье. Вот первое заявление самой Савиновой: «Возвращение в родной регион и работа в команде Дениса Владимировича Паслера — это возможность использовать весь мой потенциал на благо уральцев. Я стала врачом здесь, в Екатеринбурге, понимаю, какой помощи ждут люди. Полученные знания во многом помогли мне организовать работу в Оренбургской области. А теперь весь свой наработанный опыт, компетенции и энергию я постараюсь максимально эффективно использовать для работы в своей родной Свердловской области. Планирую в управленческих и других вопросах советоваться с медиками, многих из которых знаю лично, напрямую общаться с жителями региона, чтобы улучшить социальную сферу и медицину в Свердловской области». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Татьяна Савинова назначена на созданную под нее должность замгубернатора-министра здравоохранения Свердловской области (прежде эти посты были разделены). Аналогичную позицию она занимала в правительстве Оренбуржья, которое Паслер возглавлял с 2019 года по 26 марта 2025-го. Савинова, сходятся в оценке собеседники URA.RU, пользуется особым его расположением (якобы ближе пока нет никого). Рассказываем, что известно о чиновнице и ее семье и каких первых шагов от Савиновой ждут. В списке не только увольнения. Этот материал был впервые опубликован 31 марта. Мы обновляем его в связи с официальным объявлением о приходе Савиновой в свердловский кабмин. Татьяне Савиновой 54 года. Она родилась в Могилеве-Подольском Винницкой области (Украина). В 1993 году окончила Уральский государственный медицинский институт (ныне УгМУ) по специальности «Педиатрия», в 2007 году — Уральскую академию государственной службы. Является кандидатом медицинских наук. Карьеру начинала с должности врача-интерна кафедры детских инфекционных болезней УгМИ в 1993 году, затем четыре года была врачом-педиатром инфекционного отделения детской инфекционной горбольницы №4. В администрацию Екатеринбурга пришла в 1998 году на должность обычного специалиста и вскоре стала первым заместителем начальника управления здравоохранения. На этом посту Савинова проработала до января 2019 года. Покинула его через несколько месяцев после смены команды в Екатеринбурге — в связи с ликвидацией должности. Ее позиции были столь сильны, что Савинову называли «серым кардиналом» горздрава и в разное время называли кандидатом в министры. Когда Денис Паслер был председателем свердловского правительства (2012—2016 годы), Савинова отчитывалась перед ним о развитии медицины в Екатеринбурге. Уйдя с муниципальной службы, она с апреля по июнь 2019 года была генеральным директором ООО «Клиника Павлова». В июле 2019-го только ставший врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер пригласил Савинову в свою команду и назначил исполняющей обязанности министра здравоохранения. После победы Паслера на выборах, она избавилась от приставки «и. о.» и одновременно заняла должность заместителя губернатора. Местные журналисты, подводя итоги ее руководства, выделяли строительство новых больниц и ремонт старых. В отчете за 2024 год Савинова рассказывала, что сейчас в Оренбуржье работают 51 больница и 142 поликлиники, там трудятся больше 25 тысяч медиков, еще 139 объектов отремонтировано, закуплено свыше 2,5 тысяч единиц медоборудования и 104 машины скорой помощи. При Савиновой произошло укрупнение больниц в отдаленных районах. Новшество восприняли неоднозначно, ведь теперь за помощью врачей жителям приходится ездить не в свой районный центр, а дальше. Также в небольших поселках стали активно устанавливать модульные фельдшерско-акушерские пункты и, опять же, понравилось это не всем: в некоторых территориях сетовали, что хорошие амбулатории заменили на «скворечники». Оренбуржцам чиновница запомнилась также как творческая личность. «Я очень-очень волнуюсь. Но мы справились, да? Вы уже поняли, что я очень люблю фигурное катание и в моей жизни очень много спорта. В Оренбургской области сильная школа фигурного катания», — делилась она после выступления в День матери в 2019 году. А в 2021-м чиновница раскрылась как актриса: сыграла главную роль в благотворительном спектакле гостиница «Астория» по сюжету одноименного произведения Александра Штейна о жителях Ленинграда 1941 года. Также Савинова танцевала с творческими коллективами, а на открытие корпуса одной из больниц даже спела. Савинова из династии врачей. Ее отец Леонид Мамин долгое время возглавлял Центр санитарно-эпидемиологического надзора по Октябрьскому и Кировскому районам Екатеринбурга. В 2009—2011 годах его обвиняли по статье 286 УК РФ (превышении должностных полномочий). По версии следствия, в 2005—2006 годах Мамин заключал со школами и детсадами договоры на проведение платных обследований перед процедурой лицензирования. Однако его оправдали. Летом 2019-го, то есть спустя несколько месяцев после увольнения топ-чиновницы из администрации Екатеринбурга, в ГКБ №7 сократили сначала мать Татьяны Савиновой Майю Мамину, а в сентябре уведомление о сокращении вручили ее брату Эдуарду — ведущему специалисту-гинекологу больницы, отцу шестерых детей. На его защиту встали пациенты, были обращения в прокуратуру и Следственный комитет. В итоге и Майя Маминова, и Эдуард Мамин в больнице остались. Муж Татьяны Савиновой Константин с 2003 года возглавляет ГКБ №2. Он окончил Свердловский мединститут в 1994-м, затем до 1998 года работал анестезиологом-реаниматологом в городской Детской многопрофильной больнице №9. В 2017-м Савинов оказался в центре скандала. С ГКБ №2 через суд пытались взыскать 1,5 млн рублей дебиторской задолженности за проведенные анализы. Инициировал процедуру Екатеринбургский консультационно-диагностический центр. По итоге ЕКДЦ объединили с ГКБ №14, главврача центра Валерия Серебренникова уволили. Участвовала ли в этом Савинова, доподлинно не известно. В 2021-м Константин Савинов подавал документы для участия в праймериз «Единой России» перед выборами в заксобрание. Но в итоговый список кандидатов не прошел. Будет ли конфликт интересов, если Савинова станет куратором областной медицины, в том, что ее супруг руководит подведомственным учреждением, — отдельная интрига. Собеседники URA.RU высказывают разные предположения. По мнению сразу нескольких источников агентства, близких к правительству, Савинова инициирует масштабные кадровые перестановки в областном минздраве. О покинувшем кресло министра Андрее Карлове она, как утверждает один из собеседников URA.RU, ранее «отзывалась негативно». Еще от Савиновой ждут масштабной смены главврачей — особенно в ключевых больницах. Защищен якобы только начальник областной больницы Игорь Трофимов (экс-министр). Ему, по слухам, покровительствует глава федерального Минздрава Михаил Мурашко. Также Савинова, вероятно, будет выступать за более широкое применение аутсорса в медучреждениях. То есть передачу побочных услуг (вроде клининга, продажи бахил) сторонним фирмам. Аналогичную реформу она проводила в Оренбуржье. Вот первое заявление самой Савиновой: «Возвращение в родной регион и работа в команде Дениса Владимировича Паслера — это возможность использовать весь мой потенциал на благо уральцев. Я стала врачом здесь, в Екатеринбурге, понимаю, какой помощи ждут люди. Полученные знания во многом помогли мне организовать работу в Оренбургской области. А теперь весь свой наработанный опыт, компетенции и энергию я постараюсь максимально эффективно использовать для работы в своей родной Свердловской области. Планирую в управленческих и других вопросах советоваться с медиками, многих из которых знаю лично, напрямую общаться с жителями региона, чтобы улучшить социальную сферу и медицину в Свердловской области».