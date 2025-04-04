Что известно о соратнице губернатора Паслера, получившей супер-должность, и чего от нее ждут

Татьяна Савинова назначена на созданную под нее должность замгубернатора-министра здравоохранения Свердловской области (прежде эти посты были разделены). Аналогичную позицию она занимала в правительстве Оренбуржья, которое Паслер возглавлял с 2019 года по 26 марта 2025-го. Савинова, сходятся в оценке собеседники URA.RU, пользуется особым его расположением (якобы ближе пока нет никого). Рассказываем, что известно о чиновнице и ее семье и каких первых шагов от Савиновой ждут. В списке не только увольнения.
Этот материал был впервые опубликован 31 марта. Мы обновляем его в связи с официальным объявлением о приходе Савиновой в свердловский кабмин.
Екатеринбургский этап
Татьяне Савиновой 54 года. Она родилась в Могилеве-Подольском Винницкой области (Украина). В 1993 году окончила Уральский государственный медицинский институт (ныне УгМУ) по специальности «Педиатрия», в 2007 году — Уральскую академию государственной службы. Является кандидатом медицинских наук.
Карьеру начинала с должности врача-интерна кафедры детских инфекционных болезней УгМИ в 1993 году, затем четыре года была врачом-педиатром инфекционного отделения детской инфекционной горбольницы №4. В администрацию Екатеринбурга пришла в 1998 году на должность обычного специалиста и вскоре стала первым заместителем начальника управления здравоохранения.
Говорят, что Татьяна Савинова фактически была руководителем горздрава
На этом посту Савинова проработала до января 2019 года. Покинула его через несколько месяцев после смены команды в Екатеринбурге — в связи с ликвидацией должности. Ее позиции были столь сильны, что Савинову называли «серым кардиналом» горздрава и в разное время называли кандидатом в министры.
Когда Денис Паслер был председателем свердловского правительства (2012—2016 годы), Савинова отчитывалась перед ним о развитии медицины в Екатеринбурге. Уйдя с муниципальной службы, она с апреля по июнь 2019 года была генеральным директором ООО «Клиника Павлова».
Переезд в Оренбург
В июле 2019-го только ставший врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер пригласил Савинову в свою команду и назначил исполняющей обязанности министра здравоохранения. После победы Паслера на выборах, она избавилась от приставки «и. о.» и одновременно заняла должность заместителя губернатора. Местные журналисты, подводя итоги ее руководства, выделяли строительство новых больниц и ремонт старых. В отчете за 2024 год Савинова рассказывала, что сейчас в Оренбуржье работают 51 больница и 142 поликлиники, там трудятся больше 25 тысяч медиков, еще 139 объектов отремонтировано, закуплено свыше 2,5 тысяч единиц медоборудования и 104 машины скорой помощи.
Татьяна Савинова занимается фигурным катанием с раннего детства
Фото: минздрав Оренбургской области
При Савиновой произошло укрупнение больниц в отдаленных районах. Новшество восприняли неоднозначно, ведь теперь за помощью врачей жителям приходится ездить не в свой районный центр, а дальше. Также в небольших поселках стали активно устанавливать модульные фельдшерско-акушерские пункты и, опять же, понравилось это не всем: в некоторых территориях сетовали, что хорошие амбулатории заменили на «скворечники».
Оренбуржцам чиновница запомнилась также как творческая личность. «Я очень-очень волнуюсь. Но мы справились, да? Вы уже поняли, что я очень люблю фигурное катание и в моей жизни очень много спорта. В Оренбургской области сильная школа фигурного катания», — делилась она после выступления в День матери в 2019 году. А в 2021-м чиновница раскрылась как актриса: сыграла главную роль в благотворительном спектакле гостиница «Астория» по сюжету одноименного произведения Александра Штейна о жителях Ленинграда 1941 года. Также Савинова танцевала с творческими коллективами, а на открытие корпуса одной из больниц даже спела.
Семья
Эдуард Мамин — хирург-гинеколог с 19-летним стажем
Фото: соцсети
Савинова из династии врачей. Ее отец Леонид Мамин долгое время возглавлял Центр санитарно-эпидемиологического надзора по Октябрьскому и Кировскому районам Екатеринбурга. В 2009—2011 годах его обвиняли по статье 286 УК РФ (превышении должностных полномочий). По версии следствия, в 2005—2006 годах Мамин заключал со школами и детсадами договоры на проведение платных обследований перед процедурой лицензирования. Однако его оправдали.
Летом 2019-го, то есть спустя несколько месяцев после увольнения топ-чиновницы из администрации Екатеринбурга, в ГКБ №7 сократили сначала мать Татьяны Савиновой Майю Мамину, а в сентябре уведомление о сокращении вручили ее брату Эдуарду — ведущему специалисту-гинекологу больницы, отцу шестерых детей. На его защиту встали пациенты, были обращения в прокуратуру и Следственный комитет. В итоге и Майя Маминова, и Эдуард Мамин в больнице остались.
Константин Савинов возглавляет ГКБ №2 уже 22 года
Фото: верх-исетский.екатеринбург.рф
Муж Татьяны Савиновой Константин с 2003 года возглавляет ГКБ №2. Он окончил Свердловский мединститут в 1994-м, затем до 1998 года работал анестезиологом-реаниматологом в городской Детской многопрофильной больнице №9. В 2017-м Савинов оказался в центре скандала. С ГКБ №2 через суд пытались взыскать 1,5 млн рублей дебиторской задолженности за проведенные анализы. Инициировал процедуру Екатеринбургский консультационно-диагностический центр. По итоге ЕКДЦ объединили с ГКБ №14, главврача центра Валерия Серебренникова уволили. Участвовала ли в этом Савинова, доподлинно не известно.
В 2021-м Константин Савинов подавал документы для участия в праймериз «Единой России» перед выборами в заксобрание. Но в итоговый список кандидатов не прошел.
Будет ли конфликт интересов, если Савинова станет куратором областной медицины, в том, что ее супруг руководит подведомственным учреждением, — отдельная интрига. Собеседники URA.RU высказывают разные предположения.
Ожидания
По мнению сразу нескольких источников агентства, близких к правительству, Савинова инициирует масштабные кадровые перестановки в областном минздраве. О покинувшем кресло министра Андрее Карлове она, как утверждает один из собеседников URA.RU, ранее «отзывалась негативно».
Еще от Савиновой ждут масштабной смены главврачей — особенно в ключевых больницах. Защищен якобы только начальник областной больницы Игорь Трофимов (экс-министр). Ему, по слухам, покровительствует глава федерального Минздрава Михаил Мурашко.
Также Савинова, вероятно, будет выступать за более широкое применение аутсорса в медучреждениях. То есть передачу побочных услуг (вроде клининга, продажи бахил) сторонним фирмам. Аналогичную реформу она проводила в Оренбуржье.
Вот первое заявление самой Савиновой: «Возвращение в родной регион и работа в команде Дениса Владимировича Паслера — это возможность использовать весь мой потенциал на благо уральцев. Я стала врачом здесь, в Екатеринбурге, понимаю, какой помощи ждут люди. Полученные знания во многом помогли мне организовать работу в Оренбургской области. А теперь весь свой наработанный опыт, компетенции и энергию я постараюсь максимально эффективно использовать для работы в своей родной Свердловской области. Планирую в управленческих и других вопросах советоваться с медиками, многих из которых знаю лично, напрямую общаться с жителями региона, чтобы улучшить социальную сферу и медицину в Свердловской области».
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Татьяна Савинова назначена на созданную под нее должность замгубернатора-министра здравоохранения Свердловской области (прежде эти посты были разделены). Аналогичную позицию она занимала в правительстве Оренбуржья, которое Паслер возглавлял с 2019 года по 26 марта 2025-го. Савинова, сходятся в оценке собеседники URA.RU, пользуется особым его расположением (якобы ближе пока нет никого). Рассказываем, что известно о чиновнице и ее семье и каких первых шагов от Савиновой ждут. В списке не только увольнения. Этот материал был впервые опубликован 31 марта. Мы обновляем его в связи с официальным объявлением о приходе Савиновой в свердловский кабмин. Татьяне Савиновой 54 года. Она родилась в Могилеве-Подольском Винницкой области (Украина). В 1993 году окончила Уральский государственный медицинский институт (ныне УгМУ) по специальности «Педиатрия», в 2007 году — Уральскую академию государственной службы. Является кандидатом медицинских наук. Карьеру начинала с должности врача-интерна кафедры детских инфекционных болезней УгМИ в 1993 году, затем четыре года была врачом-педиатром инфекционного отделения детской инфекционной горбольницы №4. В администрацию Екатеринбурга пришла в 1998 году на должность обычного специалиста и вскоре стала первым заместителем начальника управления здравоохранения. На этом посту Савинова проработала до января 2019 года. Покинула его через несколько месяцев после смены команды в Екатеринбурге — в связи с ликвидацией должности. Ее позиции были столь сильны, что Савинову называли «серым кардиналом» горздрава и в разное время называли кандидатом в министры. Когда Денис Паслер был председателем свердловского правительства (2012—2016 годы), Савинова отчитывалась перед ним о развитии медицины в Екатеринбурге. Уйдя с муниципальной службы, она с апреля по июнь 2019 года была генеральным директором ООО «Клиника Павлова». В июле 2019-го только ставший врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер пригласил Савинову в свою команду и назначил исполняющей обязанности министра здравоохранения. После победы Паслера на выборах, она избавилась от приставки «и. о.» и одновременно заняла должность заместителя губернатора. Местные журналисты, подводя итоги ее руководства, выделяли строительство новых больниц и ремонт старых. В отчете за 2024 год Савинова рассказывала, что сейчас в Оренбуржье работают 51 больница и 142 поликлиники, там трудятся больше 25 тысяч медиков, еще 139 объектов отремонтировано, закуплено свыше 2,5 тысяч единиц медоборудования и 104 машины скорой помощи. При Савиновой произошло укрупнение больниц в отдаленных районах. Новшество восприняли неоднозначно, ведь теперь за помощью врачей жителям приходится ездить не в свой районный центр, а дальше. Также в небольших поселках стали активно устанавливать модульные фельдшерско-акушерские пункты и, опять же, понравилось это не всем: в некоторых территориях сетовали, что хорошие амбулатории заменили на «скворечники». Оренбуржцам чиновница запомнилась также как творческая личность. «Я очень-очень волнуюсь. Но мы справились, да? Вы уже поняли, что я очень люблю фигурное катание и в моей жизни очень много спорта. В Оренбургской области сильная школа фигурного катания», — делилась она после выступления в День матери в 2019 году. А в 2021-м чиновница раскрылась как актриса: сыграла главную роль в благотворительном спектакле гостиница «Астория» по сюжету одноименного произведения Александра Штейна о жителях Ленинграда 1941 года. Также Савинова танцевала с творческими коллективами, а на открытие корпуса одной из больниц даже спела. Савинова из династии врачей. Ее отец Леонид Мамин долгое время возглавлял Центр санитарно-эпидемиологического надзора по Октябрьскому и Кировскому районам Екатеринбурга. В 2009—2011 годах его обвиняли по статье 286 УК РФ (превышении должностных полномочий). По версии следствия, в 2005—2006 годах Мамин заключал со школами и детсадами договоры на проведение платных обследований перед процедурой лицензирования. Однако его оправдали. Летом 2019-го, то есть спустя несколько месяцев после увольнения топ-чиновницы из администрации Екатеринбурга, в ГКБ №7 сократили сначала мать Татьяны Савиновой Майю Мамину, а в сентябре уведомление о сокращении вручили ее брату Эдуарду — ведущему специалисту-гинекологу больницы, отцу шестерых детей. На его защиту встали пациенты, были обращения в прокуратуру и Следственный комитет. В итоге и Майя Маминова, и Эдуард Мамин в больнице остались. Муж Татьяны Савиновой Константин с 2003 года возглавляет ГКБ №2. Он окончил Свердловский мединститут в 1994-м, затем до 1998 года работал анестезиологом-реаниматологом в городской Детской многопрофильной больнице №9. В 2017-м Савинов оказался в центре скандала. С ГКБ №2 через суд пытались взыскать 1,5 млн рублей дебиторской задолженности за проведенные анализы. Инициировал процедуру Екатеринбургский консультационно-диагностический центр. По итоге ЕКДЦ объединили с ГКБ №14, главврача центра Валерия Серебренникова уволили. Участвовала ли в этом Савинова, доподлинно не известно. В 2021-м Константин Савинов подавал документы для участия в праймериз «Единой России» перед выборами в заксобрание. Но в итоговый список кандидатов не прошел. Будет ли конфликт интересов, если Савинова станет куратором областной медицины, в том, что ее супруг руководит подведомственным учреждением, — отдельная интрига. Собеседники URA.RU высказывают разные предположения. По мнению сразу нескольких источников агентства, близких к правительству, Савинова инициирует масштабные кадровые перестановки в областном минздраве. О покинувшем кресло министра Андрее Карлове она, как утверждает один из собеседников URA.RU, ранее «отзывалась негативно». Еще от Савиновой ждут масштабной смены главврачей — особенно в ключевых больницах. Защищен якобы только начальник областной больницы Игорь Трофимов (экс-министр). Ему, по слухам, покровительствует глава федерального Минздрава Михаил Мурашко. Также Савинова, вероятно, будет выступать за более широкое применение аутсорса в медучреждениях. То есть передачу побочных услуг (вроде клининга, продажи бахил) сторонним фирмам. Аналогичную реформу она проводила в Оренбуржье. Вот первое заявление самой Савиновой: «Возвращение в родной регион и работа в команде Дениса Владимировича Паслера — это возможность использовать весь мой потенциал на благо уральцев. Я стала врачом здесь, в Екатеринбурге, понимаю, какой помощи ждут люди. Полученные знания во многом помогли мне организовать работу в Оренбургской области. А теперь весь свой наработанный опыт, компетенции и энергию я постараюсь максимально эффективно использовать для работы в своей родной Свердловской области. Планирую в управленческих и других вопросах советоваться с медиками, многих из которых знаю лично, напрямую общаться с жителями региона, чтобы улучшить социальную сферу и медицину в Свердловской области».