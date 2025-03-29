Задержка на час и пошлая шутка: как три часа зажигали легендарные артисты в Екатеринбурге. Фото, видео

«Отпетые мошенники» и «Корни» выступили на «Дискаче 90-х Fest» в Екатеринбурге

30 марта 2025 в 00:57 Размер текста - 17 +

Группе «Вирус» пришлось сократить количество песен из-за съехавшего тайминга Фото: Размик Закарян © URA.RU Во Дворце игровых видов спорта отгремел «Дискач 90-х Fest». В течение трех часов екатеринбуржцы отрывались под хиты от групп «Корни», «Вирус», «Фактор 2», «Краски», «Отпетые мошенники» и других неподражаемых артистов. Как это было — в репортаже URA.RU. При подъезде к ДИВС первое, что бросалось в глаза, толпы, которые тянулись из дверей, полицейские и стюарды, предупреждающие в громкоговорители, что с собой нельзя проносить колюще-режущие предметы. В коридорах тут и там можно было заметить девушек в ярких лосинах, блестящих футболках и даже красных пионерских пилотках. Несмотря на то, что фестиваль посвящен «лихим», аудитория была разнообразная: от взрослых мужчин и женщин до совсем юных девушек, которые даже не родились в 90-х. Всего собралось несколько тысяч человек. Целый час зрителям приходилось развлекаться под диджей-сет Фото: Размик Закарян © URA.RU До семи часов вечера люди были в ожидании, когда же их пустят на танцевальную площадку. Как только двери открылись, толпа хлынула в зал, а некоторые даже перешли на бег, чтобы занять места поближе и с лучшим обзором. Однако можно было не торопиться: концерт задержался почти на час из-за того, что не все успели вовремя попасть внутрь. Все это время люди танцевали и пели хором песни, которые им включал диджей. И вот на сцену наконец-то врывается группа «Краски». Ожидавшая час в фан-зоне толпа начинает перепевать солистку и отплясывать, в это время трибуны еще робко сидят на месте. Выступление Игорька было непродолжительным, но зажигательным, особенно громко было под песню «Подождем», который завирусился в соцсетях. Юлия Беретта из группы «Стрелки» заставила зал петь хором, а в финале выступления пригласила на сцену шестерых девушек, чтобы сплясать с ними под песню «На вечеринке». Повезло и некому Александру, с которым певица станцевала лично под «Ты бросил меня». Следом вышел один из самых долгожданных артистов — «Фактор 2». «Класс, детка, класс, дай почувствовать экстаз. Кто помнит свой… Нам говорят, у нас тут в зале дети! Ой, если что, мы о походе в первый класс. Вам предстоит трудный путь», — отшутился один из солистов, а после завуалированно рассказал пошлый анекдот. «„Фактор 2“ все-таки классные», — обменялись между собой в коридоре две зрительницы после выступления. «Русский размер» радовал зажигательными танцами, а «Вирус» неожиданно удивил зал кавером на песню «Юность» от группы Dabro, диджей-сетом и хитами, но из-за нарушенного тайминга выступления пришлось сократить. «Корни» исполнили свои знаменитые песни «25 этаж», «Плакала береза» и «Вика», а в середине шоу один из солистов Александр Бердников вышел к зрителям и взялся с ними за руки, чем приятно порадовал фанаток. Закрывали фестиваль «Отпетые мошенники», которые решили взбодрить публику пением в мегафон, но за четыре часа народ подустал и начал тянуться к выходу. До финала отстояло лишь половину зала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во Дворце игровых видов спорта отгремел «Дискач 90-х Fest». В течение трех часов екатеринбуржцы отрывались под хиты от групп «Корни», «Вирус», «Фактор 2», «Краски», «Отпетые мошенники» и других неподражаемых артистов. Как это было — в репортаже URA.RU. При подъезде к ДИВС первое, что бросалось в глаза, толпы, которые тянулись из дверей, полицейские и стюарды, предупреждающие в громкоговорители, что с собой нельзя проносить колюще-режущие предметы. В коридорах тут и там можно было заметить девушек в ярких лосинах, блестящих футболках и даже красных пионерских пилотках. Несмотря на то, что фестиваль посвящен «лихим», аудитория была разнообразная: от взрослых мужчин и женщин до совсем юных девушек, которые даже не родились в 90-х. Всего собралось несколько тысяч человек. До семи часов вечера люди были в ожидании, когда же их пустят на танцевальную площадку. Как только двери открылись, толпа хлынула в зал, а некоторые даже перешли на бег, чтобы занять места поближе и с лучшим обзором. Однако можно было не торопиться: концерт задержался почти на час из-за того, что не все успели вовремя попасть внутрь. Все это время люди танцевали и пели хором песни, которые им включал диджей. И вот на сцену наконец-то врывается группа «Краски». Ожидавшая час в фан-зоне толпа начинает перепевать солистку и отплясывать, в это время трибуны еще робко сидят на месте. Выступление Игорька было непродолжительным, но зажигательным, особенно громко было под песню «Подождем», который завирусился в соцсетях. Юлия Беретта из группы «Стрелки» заставила зал петь хором, а в финале выступления пригласила на сцену шестерых девушек, чтобы сплясать с ними под песню «На вечеринке». Повезло и некому Александру, с которым певица станцевала лично под «Ты бросил меня». Следом вышел один из самых долгожданных артистов — «Фактор 2». «Класс, детка, класс, дай почувствовать экстаз. Кто помнит свой… Нам говорят, у нас тут в зале дети! Ой, если что, мы о походе в первый класс. Вам предстоит трудный путь», — отшутился один из солистов, а после завуалированно рассказал пошлый анекдот. «„Фактор 2“ все-таки классные», — обменялись между собой в коридоре две зрительницы после выступления. «Русский размер» радовал зажигательными танцами, а «Вирус» неожиданно удивил зал кавером на песню «Юность» от группы Dabro, диджей-сетом и хитами, но из-за нарушенного тайминга выступления пришлось сократить. «Корни» исполнили свои знаменитые песни «25 этаж», «Плакала береза» и «Вика», а в середине шоу один из солистов Александр Бердников вышел к зрителям и взялся с ними за руки, чем приятно порадовал фанаток. Закрывали фестиваль «Отпетые мошенники», которые решили взбодрить публику пением в мегафон, но за четыре часа народ подустал и начал тянуться к выходу. До финала отстояло лишь половину зала.