Новый губернатор Паслер готовит отставки в свердловской власти: кто под ударом

Денис Паслер намерен обновить правительство Свердловской области

28 марта 2025 в 02:40 Размер текста - 17 +

Денис Паслер вот-вот получит включи от своего нового кабинета Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, который днем 28 марта официально примет власть в регионе, не будет дожидаться сентябрьских выборов и начнет перестановки в областном кабмине уже сейчас. Под ударом окажутся больше десяти топ-чиновников из разных ведомств. Таким прогнозом с URA.RU делятся источники в местном истеблишменте, знакомые с планами Паслера. А они у него есть. Еще 26 марта URA.RU в онлайн-трансляции рассказывало, что Паслер очень внимательно следил за ситуацией в регионе — из возглавляемой им на тот момент Оренбургской области — весь последний год. «Он прекрасно осведомлен о политических и бизнесовых раскладах, имеет представление, что необходимо менять», — описывает один из собеседников агентства. Накануне же URA.RU сообщало, что вместе с Паслером в Екатеринбург могут перебраться его соратники, имеющие опыт работы в Свердловской области, — Татьяна Савинова, вице-губернатор и по совместительству министр здравоохранения, министр образования Алексей Пахомов и вице-губернатор Игнат Петухов. Позднее Савинова подтвердила переезд в уральскую столицу. В свердловском правительстве она может заменить замгубернатора Павла Крекова или главу минздрава Андрея Карлова. Пахомову сразу два источника URA.RU предрекают назначение министром образования вместо Светланы Тренихиной или первым замминистра (эта позиция вакантна). Тренихину утвердил в должности всего пару недель назад предшественник Паслера Евгений Куйвашев, с осени она трудилась в статусе «и. о.» Татьяна Савинова много лет работала в горздраве Екатеринбурга (архивное фото от 2013 года) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Петухов курировал в оренбургском правительстве Паслера экономику и инвестиции. В свердловской власти этот функционал закреплен за Дмитрием Иониным, с которым Паслер знаком по работе в заксобрании в начале 2010-х. Вечером 27 марта Петухов опубликовал в своем telegram-канале пост, который заканчивался словами: «Работаем! Развиваем Оренбуржье вместе!» На место министра культуры Светланы Учайкиной, назначенной осенью 2016-го — сразу после отставки Паслера с поста премьер-министра Свердловской области — Паслер может продвинуть ее заместителя Юлию Прыткову, которую неплохо знает. «К Юлии Владимировне Паслер относится очень хорошо», — поделился осведомленный источник URA.RU. Впрочем, в свердловском окружении Паслера есть кому за Учайкину заступиться. Опрошенные корреспондентом госслужащие, ориентированные на Паслера, убеждены, что он, не имея серьезных претензий к главе мингосимущества Алексею Кузнецову (Паслер и Кузнецов работали вместе в кабмине в 2012—2016 годах), возьмется за его подчиненных, с которыми конфликтовал в середине 2010-х и которые достались Кузнецову в наследство от прежних руководителей министерства, — в частности, первого замминистра Елену Николаеву. Говорят, к Алексею Кузнецову новый начальник относится нормально Фото: Размик Закарян © URA.RU На место замгубернатора по строительству и ЖКХ Сергея Швиндта Паслер, по одной из версий, готов рассмотреть Валерия Боровикова — гендиректора ГК «ГАЗЭКС». Дружба с ним у Паслера началась в «нулевые», когда он возглавлял «Краснотурьинскмежрайгаз». «Или Боровикову предложат [никем не занятую] позицию министра ЖКХ», — допускает собеседник агентства. Он и коллеги ожидают также перестановок в информблоке кабмина, возглавляемом Юлией Хусаиновой — бывшей помощницей Куйвашева. Она, по слухам, в отпуске, из которого может не выйти. На место Хусаиновой telegram-каналы и очевидцы интриги «отправляют» Елену Воронову, пиарщицу «РУСАЛа» и советницу Паслера во времена его премьерства. Елена Воронова помогала Денису Паслеру, когда он работал премьером Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вероятна отставка другого экс-адъютанта Куйвашева Ивана Детчени, который в конце 2024-го стал его заместителем и главой аппарата правительства. «Детченя — один из ближайших соратников Куйвашева, Евгений Владимирович его сознательно продвигал долгое время. Поскольку он занимает одну из ключевых должностей, Паслер постарается его заменить. Или до этого не дойдет и Куйвашев сам заберет Детченю — куда бы он (то есть экс-губернатор — прим. ред.) ни устроился», — порассуждал один из источников URA.RU. И выдвинул неожиданную гипотезу: Паслер может попытаться вернуть Валерия Чайникова, 65-летнего предшественника Детчени. «У них были доверительные отношения, когда Чайников руководил облизбиркомом, а Паслер — правительством», — объясняет инсайдер. Впрочем, известно, что Чайников покидал власть ради сына, который строит судейскую карьеру. Иван Детченя занимает ключевую должность в правительстве Фото: Илья Московец © URA.RU В кулуарах правительства припоминают дружбу Паслера с замгендиректора ООО «УралСеверГаз» Сергеем Брюхановым. Он в начале 2010-х мог стать главой МУГИСО, потом работал в аппарате заксобрания. Сразу три источника агентства назвали Брюханова едва ли не самым доверенным лицом Паслера в регионе. «Так что Денис Владимирович наверняка решит подобрать для него статусную должность», — сказал один из собеседников. Разное обсуждают и про первого замгубернатора Алексея Шмыкова. Одни указывают на то, что Паслер в свое время привел его в политику, пролоббировав в мэры Каменска-Уральского, и потому совершенно точно сохранит, ценя профессионализм товарища. Другие парируют, причисляя Шмыкова к числу лояльнейших сторонников Куйвашева. «Когда он назначал Шмыкова своим первым замом в 2021 году, сразу был расчет, что Шмыков — возможный преемник. Куйвашев в 2023-м даже специально подводил его [к своему патрону, мэру Москвы Сергею] Собянину, когда тот приезжал в Екатеринбург. Это были смотрины», — вспомнил очевидец. Напряжение нарастает. Чиновники, которых корреспондент URA.RU встретил в Белом доме наутро после назначения Паслера врио губернатора, излучали спокойствие. «Это напускное. В действительности все невероятно переживают. В здании правительства сегодня [то есть 27 марта] все будто вымерло, даже в столовой никого не было», — привел альтернативную оценку обстановки сотрудник одного из министерств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, который днем 28 марта официально примет власть в регионе, не будет дожидаться сентябрьских выборов и начнет перестановки в областном кабмине уже сейчас. Под ударом окажутся больше десяти топ-чиновников из разных ведомств. Таким прогнозом с URA.RU делятся источники в местном истеблишменте, знакомые с планами Паслера. А они у него есть. Еще 26 марта URA.RU в онлайн-трансляции рассказывало, что Паслер очень внимательно следил за ситуацией в регионе — из возглавляемой им на тот момент Оренбургской области — весь последний год. «Он прекрасно осведомлен о политических и бизнесовых раскладах, имеет представление, что необходимо менять», — описывает один из собеседников агентства. Накануне же URA.RU сообщало, что вместе с Паслером в Екатеринбург могут перебраться его соратники, имеющие опыт работы в Свердловской области, — Татьяна Савинова, вице-губернатор и по совместительству министр здравоохранения, министр образования Алексей Пахомов и вице-губернатор Игнат Петухов. Позднее Савинова подтвердила переезд в уральскую столицу. В свердловском правительстве она может заменить замгубернатора Павла Крекова или главу минздрава Андрея Карлова. Пахомову сразу два источника URA.RU предрекают назначение министром образования вместо Светланы Тренихиной или первым замминистра (эта позиция вакантна). Тренихину утвердил в должности всего пару недель назад предшественник Паслера Евгений Куйвашев, с осени она трудилась в статусе «и. о.» Петухов курировал в оренбургском правительстве Паслера экономику и инвестиции. В свердловской власти этот функционал закреплен за Дмитрием Иониным, с которым Паслер знаком по работе в заксобрании в начале 2010-х. Вечером 27 марта Петухов опубликовал в своем telegram-канале пост, который заканчивался словами: «Работаем! Развиваем Оренбуржье вместе!» На место министра культуры Светланы Учайкиной, назначенной осенью 2016-го — сразу после отставки Паслера с поста премьер-министра Свердловской области — Паслер может продвинуть ее заместителя Юлию Прыткову, которую неплохо знает. «К Юлии Владимировне Паслер относится очень хорошо», — поделился осведомленный источник URA.RU. Впрочем, в свердловском окружении Паслера есть кому за Учайкину заступиться. Опрошенные корреспондентом госслужащие, ориентированные на Паслера, убеждены, что он, не имея серьезных претензий к главе мингосимущества Алексею Кузнецову (Паслер и Кузнецов работали вместе в кабмине в 2012—2016 годах), возьмется за его подчиненных, с которыми конфликтовал в середине 2010-х и которые достались Кузнецову в наследство от прежних руководителей министерства, — в частности, первого замминистра Елену Николаеву. На место замгубернатора по строительству и ЖКХ Сергея Швиндта Паслер, по одной из версий, готов рассмотреть Валерия Боровикова — гендиректора ГК «ГАЗЭКС». Дружба с ним у Паслера началась в «нулевые», когда он возглавлял «Краснотурьинскмежрайгаз». «Или Боровикову предложат [никем не занятую] позицию министра ЖКХ», — допускает собеседник агентства. Он и коллеги ожидают также перестановок в информблоке кабмина, возглавляемом Юлией Хусаиновой — бывшей помощницей Куйвашева. Она, по слухам, в отпуске, из которого может не выйти. На место Хусаиновой telegram-каналы и очевидцы интриги «отправляют» Елену Воронову, пиарщицу «РУСАЛа» и советницу Паслера во времена его премьерства. Вероятна отставка другого экс-адъютанта Куйвашева Ивана Детчени, который в конце 2024-го стал его заместителем и главой аппарата правительства. «Детченя — один из ближайших соратников Куйвашева, Евгений Владимирович его сознательно продвигал долгое время. Поскольку он занимает одну из ключевых должностей, Паслер постарается его заменить. Или до этого не дойдет и Куйвашев сам заберет Детченю — куда бы он (то есть экс-губернатор — прим. ред.) ни устроился», — порассуждал один из источников URA.RU. И выдвинул неожиданную гипотезу: Паслер может попытаться вернуть Валерия Чайникова, 65-летнего предшественника Детчени. «У них были доверительные отношения, когда Чайников руководил облизбиркомом, а Паслер — правительством», — объясняет инсайдер. Впрочем, известно, что Чайников покидал власть ради сына, который строит судейскую карьеру. В кулуарах правительства припоминают дружбу Паслера с замгендиректора ООО «УралСеверГаз» Сергеем Брюхановым. Он в начале 2010-х мог стать главой МУГИСО, потом работал в аппарате заксобрания. Сразу три источника агентства назвали Брюханова едва ли не самым доверенным лицом Паслера в регионе. «Так что Денис Владимирович наверняка решит подобрать для него статусную должность», — сказал один из собеседников. Разное обсуждают и про первого замгубернатора Алексея Шмыкова. Одни указывают на то, что Паслер в свое время привел его в политику, пролоббировав в мэры Каменска-Уральского, и потому совершенно точно сохранит, ценя профессионализм товарища. Другие парируют, причисляя Шмыкова к числу лояльнейших сторонников Куйвашева. «Когда он назначал Шмыкова своим первым замом в 2021 году, сразу был расчет, что Шмыков — возможный преемник. Куйвашев в 2023-м даже специально подводил его [к своему патрону, мэру Москвы Сергею] Собянину, когда тот приезжал в Екатеринбург. Это были смотрины», — вспомнил очевидец. Напряжение нарастает. Чиновники, которых корреспондент URA.RU встретил в Белом доме наутро после назначения Паслера врио губернатора, излучали спокойствие. «Это напускное. В действительности все невероятно переживают. В здании правительства сегодня [то есть 27 марта] все будто вымерло, даже в столовой никого не было», — привел альтернативную оценку обстановки сотрудник одного из министерств.