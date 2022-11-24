Авиаперевозчик из Кольцово получит в лизинг четыре подержанных самолета

Первые два самолета компания получит уже к весне 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиаперевозчик Red Wings, базирующийся в екатеринбургском аэропорту Кольцово, получит в лизинг четыре отремонтированных самолета Ту-204/214. Об этом сообщили два источника, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«После прохождения ремонта один Ту-204 и один Ту-214 будут переданы авиакомпании весной 2023 года. Еще один Ту-204 и Ту-214 Red Wings получит весной 2024 года», — цитируют « Ведомости» собеседника.

Специалистам предстоит выполнить форму обслуживания на самолетах, затем замену или продление ресурсов агрегатов. По двум самолетам это успеют сделать к весне 2023 года, еще по двум сроки будут чуть больше, так как там требуется капитальный ремонт двигателей. Собственник самолетов — находящаяся в структуре ОАК компания «Ильюшин финанс Ко».

Аэропорт Кольцово является одним из базовых для авиакомпании Red Wings. В конце 2020-го года перевозчик создал собственный хаб в екатеринбургском аэропорту.