24 ноября 2022

Авиаперевозчик из Кольцово получит в лизинг четыре подержанных самолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, пульт управления, ред вингс, кабина самолета, сухой суперджет, панель управления, подготовка к полету, ssj100, кабина пилота, sukhoi superjet100, авиакомпания red wings, ssj100-95b
Первые два самолета компания получит уже к весне 2023 года Фото:

Авиаперевозчик Red Wings, базирующийся в екатеринбургском аэропорту Кольцово, получит в лизинг четыре отремонтированных самолета Ту-204/214. Об этом сообщили два источника, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«После прохождения ремонта один Ту-204 и один Ту-214 будут переданы авиакомпании весной 2023 года. Еще один Ту-204 и Ту-214 Red Wings получит весной 2024 года», — цитируют «Ведомости» собеседника.

Специалистам предстоит выполнить форму обслуживания на самолетах, затем замену или продление ресурсов агрегатов. По двум самолетам это успеют сделать к весне 2023 года, еще по двум сроки будут чуть больше, так как там требуется капитальный ремонт двигателей. Собственник самолетов — находящаяся в структуре ОАК компания «Ильюшин финанс Ко».

Аэропорт Кольцово является одним из базовых для авиакомпании Red Wings. В конце 2020-го года перевозчик создал собственный хаб в екатеринбургском аэропорту.

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Авиаперевозчик Red Wings, базирующийся в екатеринбургском аэропорту Кольцово, получит в лизинг четыре отремонтированных самолета Ту-204/214. Об этом сообщили два источника, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). «После прохождения ремонта один Ту-204 и один Ту-214 будут переданы авиакомпании весной 2023 года. Еще один Ту-204 и Ту-214 Red Wings получит весной 2024 года», — цитируют «Ведомости» собеседника. Специалистам предстоит выполнить форму обслуживания на самолетах, затем замену или продление ресурсов агрегатов. По двум самолетам это успеют сделать к весне 2023 года, еще по двум сроки будут чуть больше, так как там требуется капитальный ремонт двигателей. Собственник самолетов — находящаяся в структуре ОАК компания «Ильюшин финанс Ко». Аэропорт Кольцово является одним из базовых для авиакомпании Red Wings. В конце 2020-го года перевозчик создал собственный хаб в екатеринбургском аэропорту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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